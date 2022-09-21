Почетный консул Республики Беларусь будет развивать импортозамещение на Урале от лифтов до шопинг-туров

Николай Власюк много лет прожил в России и знает тонкости законодательства Фото: Ирина ФАДЮШИНА

На Урале усилили дипломатическую миссию Республики Беларусь. В дополнение к отделению посольства, которое работает в Екатеринбурге больше 20 лет, открыли почетное консульство. Это первый случай в истории взаимоотношений России и Белоруссии, когда в одном городе открываются сразу два загранучреждения. О первых итогах работы и планах по сотрудничеству мы поговорили с почетным консулом Республики Беларусь в Свердловской области Николаем Власюком.

Мы встретились в Челябинске, куда Николай Власюк приехал на финал конкурса красоты и таланта для женщин на колясках «Рожденная побеждать!». Там почетный консул был в жюри и принимал участие в церемонии награждения.

— В конкурсе участвовала Людмила Рябенко из Белоруссии, мы организовали ее приезд. Меня пригласила сенатор Маргарита Павлова. Я давно помогаю людям с ограниченным возможностями. У меня есть знакомая колясочница, которая занималась легкой атлетикой, после несчастного случая она снова поверила в себя, перешла в лыжные гонки и греблю. Также мы сотрудничаем с белорусским Союзом женщин, у вас такой же Союз женщин есть в России.

С участницей конкурса Людмилой Рябенко. Фото: "РОЖДЁННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!"Конкурс красоты и клуб/vk.com

«Рожденная побеждать» — очень важный проект гуманитарного и благотворительного направления. Это и безграничный пример для здоровых людей. Я хочу подчеркнуть, что сильный человек, — это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильным. Я, как представитель Республики Беларусь, горжусь талантом и силой духа нашей участницы Людмилы Рябенко.

— О работе посольств и консульских служб широкой публике известно куда больше, чем о функциях почетных консулов. В чем отличие и как назначают почетного консула?

— Мой статус больше направлен на создание благоприятных условий для экспорта, содействие развитию делового сотрудничества, поиск надежных деловых партнеров. Отделения посольства финансируются бюджетом (квартиры, зарплаты и так далее) и его руководитель не может заниматься бизнесом. Почетными консулами становятся люди самодостаточные.

Еще один вариант назначения — когда у нас открываются совместные предприятия. Например, в Елабуге есть предприятие МТЗ Татарстан. Его генеральный директор (Константин Анисимов. — Прим. ред.) был назначен почетным консулом, поскольку нужно было выстраивать цепочку с бизнесом и поднимать торгово-экономические показатели.

— Приходилось ли Вам бывать на Урале раньше?

— Уральский регион мне близок. Я долго жил в Лангепасе. Мои родители — строители. Когда начали застраивать города Лангепас, Нижневартовск, Сургут, мы уехали туда. Мне было шесть лет. Там я тренировался по дзюдо и самбо, выступал за сборную УрФО. До 1997 года я был в России, потом поступил в Белорусский государственный университет физической культуры в Минске, там выступал за сборную Белоруссии. Закончил учебу и уехал обратно в Россию. На протяжении трех лет я работал в постоянном представительстве губернатора Свердловской области в Москве.

На конкурс «Рожденная побеждать» почетного консула позвала сенатор Маргарита Павлова. Фото: "РОЖДЁННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!"Конкурс красоты и клуб/vk.com

— Почему именно Екатеринбург?

— Беларусь и Свердловскую область связывают давние партнерские отношения. И эти отношения, проверены временем. Поскольку регион является промышленным центром Урала и у нас сегодня есть взаимовыгодное деловое взаимодействие, особенно в части торгово-экономических отношений, белорусской стороной было принято решение расширить дипломатическое присутствие и учредить почетное консульство. Работа отделения посольства и почетного консульства является взаимодополняемой.

Усиление связано с нарастающими задачами по более тесному экономическому взаимодействию между Республикой Беларусь и Свердловской областью, я бы сказал, это продиктовано временем и особенно, санкционным давлением Запада по отношению к нашим странам. Мы должны быть как никогда в единстве наших общих взглядов и политике во благо наших народов и экономического благополучия.

Открытие почетного консульства Республики Беларусь в Екатеринбурге Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Насколько необходима помощь белорусским предпринимателям здесь в России?

— Белорусам не просто адаптироваться к российским условиям. Почетный консул, который прожил 20-25 лет на территории России и занимался здесь бизнесом, четко понимает: что и как работает. Например, как отыграть тендер по 44 и 223 ФЗ. Бывает такое, что белорусские предприятия хотят участвовать в конкурсах по закупкам, им говорят: «аккредитуйтесь на электронной площадке», проходит месяц-два, по итогу говорят: «у вас нет ИНН, юридического адреса, открывайте представительство». Таких вопросов возникает много. Моя уже задача взять протокол, отработать его, чтобы закупочная деятельность работала не только на бумаге.

Отделение посольства этим не занимается. В этом еще одно отличие. Оно занимается помощью гражданам Белоруссии, которые попали в беду, обменом паспорта, чем я как почетный консул заниматься не могу.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— С момента официального открытия почетного консульства прошло два месяца. Можно ли уже подвести первые итоги?

— Мы официально открыли консульство, когда проходил «Иннопром». Подписали протокол по городам-побратимам — Екатеринбургом и Минском. Уже делаем совместное предприятие легкой промышленности по шитью спецодежды. Сейчас многие зарубежные партнеры поуходили и стоит большая проблема. В планах — сделать совместное предприятие по сборке лифтов. Это отрабатываем с «Могилевлифтмаш».

Недавно встречались с пермским губернатором, им нужны лифты. «Отис» (Otis Elevator Company — одна из старейших и крупнейших компаний-производителей подъемного оборудования. — Прим. ред.) ушел и замены нет.

(Обновлено. Уточнение от компании ОТИС Россия: «После продажи всех своих российских активов холдингу S8 Capital компания Otis возобновила с 1 августа прием новых заказов на заводе в Санкт-Петербурге. Сейчас все предприятия компании в России, в том числе два завода — по производству лифтов в Санкт-Петербурге и изготовлению лебедок в Щербинке — продолжают работать в штатном режиме»).

Сейчас два совместных предприятия есть в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Мы хотим сделать централизацию именно в Свердловской области — благодаря месторасположению, удобно работать с ХМАО, Челябинской областью, Дальним Востоком и даже Казахстаном.

В Белоруссии есть два интересных проекта, которые успешно реализованы там. Это завод по переработке куриного помета в качественные удобрения — рентабельность 300%. Сейчас он утилизируется простым способом, а это экология, письма от прокуратуры. Предложили правительству Свердловской области, попросили участок рядом с птицефабриками.

Второй актуальный вопрос — по мусоропереработке и мусоросортировке. Была совместная технология с австрийской компанией, по которой в Белоруссии уже построено шесть заводов.

Руководитель отделения посольства Сергей Чичук дорабатывает вопрос по строительству в Челябинской области завода, где будут производить бурильные трубы НКТ. Это будет совместное предприятие с Белоруссией и Казахстаном.

Гиганты «БелАЗы» активно используются на Урале Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отмечу, что речь идет не только о поставках техники и продовольствия, но и о расширении кооперационного взаимодействия. Предприятия Свердловской области хорошо знакомы в Республике Беларусь по поставкам, например, энергетического оборудования. Мы заинтересованы в расширении связей, создании импортозамещающих производств. На слуху и уже проекты, которые находятся в стадии реализации, это и совместная программа по использованию нового двигателя «Синара-Транспортные Машины» и «БелАЗ» и ряд других. Кстати, на уральских карьерах широко используется горнодобывающая техника белорусского производства. В июне 2022 года делегация Свердловской области посетила Республику Беларусь и предприятие ОАО «БелАЗ», где ознакомилась с линейкой выпускаемой продукции, также был продемонстрирован инновационный 90-тонный «БелАЗ».

— У москвичей сейчас популярны поездки в Белоруссию на шопинг и для оформления банковских карт. Ездят на машинах и поездах. Урал находится значительно дальше. Есть прямые рейсы авиакомпании «Белавиа» Екатеринбург-Минск, но билет в одну сторону стоит больше 20 тыс. рублей. Планируете ли продвигать туризм?

— Одним из направлений моей деятельности является и развитие туристических связей. Это важная имиджевая и гуманитарная составляющая наших отношений. Пассажиропоток всегда является лакмусовой бумажкой в определении активности и интереса граждан наших стран к взаимным поездкам. Будем развивать эти потоки, подумаем еще на счет оптимизации туристических пакетов и услуг, чтобы сделать полную загрузку рейсов и тем самым удешевить стоимость перевозок. Но это в большей степени коммерческие отношения между перевозчиками и соответствующими службами.

Москвичи ездят в Минск на шопинг и за картами Фото: Андрей АБРАМОВ

Также в Республике Беларусь очень развита система санаторно-курортного лечения, много здравниц и есть для этого все условия. Равно как и на Урале есть что посмотреть, есть где оздоровиться, прекрасные условия и достопримечательности. Например, город Челябинск может показать свои живописные зеленые парки, театры и музеи.

Хочется, чтобы такие туры стали доступными для уральцев Фото: Андрей АБРАМОВ

— Говорят, Челябинск похож на Минск. По белорусскому проекту строили наш Дворец спорта «Юность», затем в столице Беларуси появился брат-близнец нашего Торгового центра — Комаровский рынок.

— Я пока еще не видел их. Но, судя по фото, архитектура очень похожа.

По проекту Дворца спорта в Минске строили ДС «Юность» в Челябинске Фото: Андрей АБРАМОВ

И правда похож? Фото: Егор ИВЛЕВ

— Скучаете по Минску?

— Хоть большую часть жизни я прожил в России, но когда я заезжаю Белоруссию, у меня наступает душевное спокойствие. Надо отдать должное Александру Григорьевичу [Лукашенко] — он хозяйственник. Все убрано, все чистенько, все покошено, бурьянов нет. Все предприятия четко работают по гостам, — забаловать не дают.

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