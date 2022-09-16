«Молодые профессионалы» в Челябинске: от создания компьютерных персонажей до спасения бизнеса от кибератак

VR-шлем переносит участника компетенции «Полимеханика и автоматизация» на завод Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На первый взгляд, не происходило ничего интересного: участники Нацфинала «Молодые профессионалы» сидели за компьютерами и щелкали по клавиатуре. На самом деле каждый выполнял сложную, многоуровневую работу, связанную с защитой от внутренних угроз информационной безопасности, построением бизнес-проектов и созданием 3D-модели персонажа компьютерный игры и объекта с дополненной реальностью.

Большинство этих навыков участники соревнований осваивали дополнительно, вне рамок учебной программы. Но только так можно достойно пройти отборочные этапы чемпионатов по профессиональному мастерству, организованные по стандартам Агентства развития навыков и профессий.

В Челябинском радиотехникуме соревнования прошли по четырем компетенциям. Задания строились на основе реальных кейсов предприятий, что и отличает этот чемпионат от множества других соревнований.

- Участие, а тем более победа в региональном этапе и в финале сразу дает преимущество при поиске работы. Ведь это показывает, что вы имеете опыт в решении практических задач. Работодатель сразу понимает, какими навыками вы владеете, - говорит участник компетенции «Кибербезопасность» Алексей Мельников.

Юниоры с дополненной реальностью уже на «ты» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, в этой компетенции Челябинская область участвует всего второй год. Ее особенность в том, что задание выполняются в паре.

- Это тоже воспитывает важный навык «безопасников» – умение работать в команде, разделять полномочия и обязанности, потому что в этой сфере нельзя замыкать все на одном человеке, даже если речь идет о работе небольшой компании, - комментирует эксперт компетенции Данил Костомаров.

Евгений Филин не в первый раз участвует в компетенции «Сетевое и системное администрирование», но к соревнованиям тщательно готовился.

- Изучал дополнительные дисциплины, форумы. Поскольку мы большую часть времени сидим за компьютером в одиночестве, то сложным для меня, например, является презентация. Я просто заходил к ребятам на пары, включал презентацию и рассказывал им, - поделился своим секретом участник финального этапа чемпионата.

На площадках нет ничего лишнего – только компьютер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Студент Челябинского механико-технологического техникума Данил Балдин выступает в компетенции «Полимеханика и автоматизация». Этих дисциплин и вовсе нет ни в одном учебном плане.

- Я учусь на оператора станков с ЧПУ, а тут универсальные станки, сборка. Можно поработать за любыми станками, собрать какой-нибудь механизм, нарисовать 3D-модель, написать программу, - делится студент, снимая VR-шлем. В нем он словно побывал на заводе, где управлял станком.

-Конечно, в VR ручки легче крутить, но напряжение не меньше, - говорит эксперт компетенции Александр Иванов. Он сам когда-то был участником финала национального чемпионата, а теперь работает в родном техникуме и готовит студентов по стандартам Агентства развития навыков и профессий.

Эксперты следят за соблюдением требований во время выполнения заданий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Людям несведущим может показаться несерьезной новая специальность – разработчик 3D моделей для компьютерных игр. Но если посмотреть на задания чемпионата в этой компетенции, то станет ясно, что от участников требуется невероятный объем знаний и умений. Нарисовать привлекательный персонаж и сделать его популярным - дело очень непростое. И эти навыки давно уже не являются «убийством времени».

- Игры бывают разные. Сейчас создается много обучающих игр, которые учат малышей читать, писать, считать. Есть квесты, которые мотивируют детей к учебе, - объясняет эксперт и преподаватель Международного института дизайна и сервиса (МИДИС) Марина Ефимова.

Персонажи для компьютерных игр требуют напряжения и сосредоточенности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мария Суворова учится на втором курсе МИДИСа, но уже помогает вести семейный бизнес по пошиву изделий для домашних животных и дома. Она принимает участие в компетенции «Предпринимательство»:

- Задания очень сложные, но интересные. Работаем над бизнес-проектом, узнаем очень много полезной практической информации, - говорит она.

Их эксперт Ирина Толкунова прекрасно знает, что все усилия окупятся:

- Я стала экспертом еще в 2015 году. И не знаю ни одного участника, который проявил недовольство тем, что он прошел через стрессы к участию такой тяжелый путь. Наоборот, все звонят и говорят, что это один из самых классных периодов в их жизни. У меня масса примеров, когда наши ребята добивались успеха. Чемпион финала 2016-го года Влад Зеленский работает на топовой позиции в IT-компании международного уровня. Влад Петлюс имеет офис в «Москва-Сити», ведет несколько бизнес-проектов.

Возможность познакомиться с последними профессиональными стандартами есть даже у школьников. Для них проводятся юниорские соревнования. 16-летняя Вероника Зуева и 14-летняя Василиса Барыкина занимаются в «Образовательном комплексе «Смена» и в этом году дошли до финала в компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности». Обе школьницы много времени проводят за компьютером, но родители их за это не ругают – понимают, девчонки осваивают современные профессии.

- Многие увлекаются компьютерными играми и думают, что здесь их тоже ждет развлечение. Но потом понимают, что разработка требует усидчивости, погружения в тему. Но это интересная сфера, поэтому ребята занимаются с удовольствием – для них это совмещение приятного с полезным, - отмечает эксперт Анастасия Комар.

Для юных участников чемпионата соревнования стали возможностью прикоснуться к тому, что требуется от хороших специалистов в определенной сфере деятельности, а для участников постарше – шанс найти работу мечты.