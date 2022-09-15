Актер Михаил Ефремов снял в колонии новый фильм и рассказал, чем занимается за решеткой

Михаил Ефремов выступил как режиссер в одном фильме и как герой - в другом.

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, снял в колонии еще один фильм - «Переоценка ценностей». Он был представлен на IX всероссийском кинофестивале «Надежда» в Челябинске. В картине Ефремов выступил в качестве режиссера. А еще Ефремов снялся в другом фильме, который шел вне конкурса, и рассказал о том, как живется ему в колонии.

В документальном фильме «Жизнь после тюрьмы» Михаил Ефремов стоит в робе осужденного. Он искренне, без театрального пафоса, признался, что только сейчас начал привыкать к жизни в неволе. Актер посещает библиотеку, много читает, работает на швейном производстве и размышляет.

- Совсем плохих людей я здесь не встречал. Может, конечно, они и есть, но мне не попадались. С каждым есть, о чем поговорить, - рассказал знаменитый актер.

От этих кадров сжимается сердце – какой актерский талант пропадает! Но Михаил Ефремов решил даже за решеткой быть полезным. В колонии он попробовал свои силы как режиссер. Его фильм «Переоценка ценностей» представляет собой исповедь нескольких осужденных. На фоне кирпичной стены, символизирующей фразу «время собирать камни», они рассказывают о том, как попали за решетку, как изменилось их представление о жизни и делятся мечтами о нормальной жизни на свободе. Сам Михаил Ефремов в картине не появляется. Его узнаваемый голос звучит за кадром, а фамилия указана только в титрах.

Любимый многими актер теперь общается за зрителями только так. Фото: Егор ИВЛЕВ

15-минутный фильм не занял призового места, но получил спецприз. При этом Михаил Ефремов не отказался поддержать кинофестиваль для отбывающих наказание участием в литературном проекте. На церемонии награждения показали видео, в котором стихи поэтов-шестидесятников читают заключенные и известные актеры – Сергей Гармаш, Дмитрий Харатьян, Ян Цапник. Ефремов прочитал стихотворение Роберта Рождественского «Долги».

Напомним, что Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Авария произошла в июне 2020 года. Михаил Ефремов сел за руль пьяным и врезался в автомобиль. Водитель протараненной машины Сергей Захаров погиб. Адвокаты Ефремова рыли землю в поисках доказательств невиновности артиста. Позже Ефремов попросил прощения у семьи погибшего и признал вину. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, затем суд снизил срок на полгода. Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области. В прошлом году артист снял фильм «Евангелие от Федора» и взял приз за лучший монтаж.

СОТКА ИЗ КОЛОНИЙ И СИЗО

Всего на кинофестиваль «Надежда» были представлены 101 работа из разных регионов. Жюри отдали первое место фильму «Тропа к дому» (ИК-6 Челябинская область) о поиске осужденными своего места в жизни. Второе место завоевала работа «Не последнее желание» (ИК-2 Чувашская республика) о том, как важно не осуждать других, а стараться помогать. Третье место у фильма «Музыка – это мы!» (ИК-5 Тульская область) о творчестве в колонии.

Гран-при фестиваля заняла картина «Наркотики. История неверных решений» от ИК-46 Свердловской области.

- Есть колонии, где 90% осужденных это молодые люди, попавшие сюда за хранение и сбыт наркотиков, проще говоря, закладчики. Большинство получили серьезные сроки – от 8 лет строгого режима. В этом фильме ярко показано, как желание заработать легкие деньги ломает судьбу. К сожалению, эта работа была представлена только на закрытом показе из-за персональных данных. Но хочется, чтобы такие фильмы выходили на широкую аудиторию, - делится впечатлениями член жюри, редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Юлия Реутова.

Гран-при получила еще одна работа – «Среди миров» от ИК-4 Ставропольского края о любви и взаимной поддержке.

Итоги кинофестиваля подвели в Челябинске. Фото: Егор ИВЛЕВ

Завершилась церемония награждения общей песней. Ее исполнили на одной сцене осужденные, которые занимаются в колониях самодеятельностью, и заслуженные артисты России.

- Мы надеемся, что благодаря этому проекту мы сможем изменить отношение общества к людям с судимостью, ведь осуждать другого - это самый простой путь, но найти в себе силы протянуть руку помощи - это то, что может в корне изменить жизнь человека, - подчеркнула уполномоченный по правам человека в Челябинской области, организатор кинофестиваля Юлия Сударенко.

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