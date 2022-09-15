В одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв

Фото: Черное&Белое Магнитогорск / ВКонтакте

Жители Магнитогорска в соцсетях сообщают о взрыве в квартире на пятом этаже дома № 3 по улице Жукова. Как пишут очевидцы, есть пострадавшие, а после происшествия стоит запах газа.

— Мы живем в соседнем подъезде, нас так трехануло, мама не горюй. У одного оторвало кисти, проникающие грудной клетки и живота, у второго рваные раны кистей, — пишет одна из подписчиц группы «ЧерноеБелое Магнитогорск» в ВКонтакте.

В комментариях также пишут о том, что из-за взрыва на припаркованные в дворе автомобили упали осколки стекла. Судя по фотографиям, на месте работают полицейские и пожарные.

КП-Челябинск обратились в МЧС Челябинской области за комментарием. На момент публикации, ответ не поступил.

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