Время пожинать плоды: Челябинская область стала лидером по самообеспеченности и представляет инновационные агропроекты

Алексей Текслер познакомил полпреда Владимира Якушева с достижениями южноуральских аграриев. Фото: пресс-служба губернатора.

На Южном Урале подводят предварительные итоги уборочной кампании и развития сельхозотрасли. В этом году существенно увеличились посевные площади, на региональном и федеральном уровне аграриям оказана ощутимая поддержка. Осень — самое время оценить, насколько эффективными оказались меры.

Наглядно свой потенциал и результаты Челябинская область представила в Екатеринбурге на Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского округа. Южноуральскую делегацию возглавил губернатор Алексей Текслер, который лично презентовал аграриев региона.

— На выставке мы показали, что сегодня можем. И это не только общие объемы, которыми гордимся, — сказал Алексей Текслер. — Мы лидеры в Уральском федеральном округе в целом по валовому объему производимой продукции и входим в десятку крупнейших производителей России. Но мы представили и свои перспективные проекты. Они значимы в целом для страны. К примеру, проект репродуктора первого порядка по воспроизводству нового отечественного кросса кур. У нас сегодня в основном генетика вся импортная, и это задача стратегического плана.

АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВО

На окружной агровыставке свои прорывные проекты представили девять региональных компаний. Это, например, «Челябинская птицефабрика», которая вошла в тройку по России по объему производства яиц. Это свыше двух млн штук яиц в день. Сейчас на птицефабрике организовано импортозамещающее производство кормов.

Компания «СИТНО» представила проект репродуктора по воспроизводству нового отечественного кросса кур «Смена-9».

Производитель «Ресурс» продемонстрировал новинки продукции в варочных пакетах и импортозамещающую линейку гарниров и круп.

«Чебаркульская птица» реализовала проект селекционно-семеноводческого центра и запатентовала инновационную технологию производства препарата для повышения урожайности. Научную разработку регион поддержал субсидией.

«Сады России» продолжают работать над селекцией косточковых культур, адаптируя их к уральскому климату.

ПРОГНОЗ НА РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ СБЫВАЕТСЯ

Уборочная кампания в Челябинской области выполнена на 70%. Аграрии уже собрали более полутора миллионов тонн зерна из двух миллионов запланированных. В 2022 году увеличились не только посевные площади, но и в два раза выросла урожайность. Рекордный урожай гарантирует, что цены на зерно, хлеб, мучную продукцию будут стабильными.

Богатый урожай зерна означает стабильные цены для потребителей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Продолжаются сбор картофеля, капусты моркови и других овощей, заготовка кормов для животных. Хороший урожай ожидается картофеля. Аграрии планируют собрать 110 тысяч тонн «второго хлеба». А это профицит от потребностей в 130%. Уборка картофеля пока в самом начале. Также собрано 4,5 тысячи тонн овощей открытого грунта. Впереди — сбор масличных культур.

Хорошую самообеспеченность Челябинской области по разным категориям продукции отметил полномочный представитель Президента России на Урале Владимир Якушев.

— Если говорим о яйце, то в Челябинской области само обеспеченность составляет порядка 130%, в Свердловской области 101%, — заявил Якушев на окружном совещании в Екатеринбурге. — По мясу в лидерах Челябинская область, обеспеченность составляет 142%. Если говорим о молоке, субъекты на 90% обеспечивают себя молочной продукцией. Это достойный результат наших аграриев.

ПОМОЩЬ С УМОМ

Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в 2022 году был принят дополнительный пакет поддержки сельхозтоваропроизводителей на законодательном уровне. Самым ощутимым для аграриев стало снижение в два раза или отмена сельскохозяйственного налога. На этом аграрии могут сэкономить 186 млн рублей. Кроме того, предприятия, которые активно подавали документы на получение субсидий, теперь тратят их на закупку ГСМ или кормов.

— Правительство региона оказывает поддержку сельскому хозяйству, в том числе, и прямыми субсидиями, в этом году обнулили единый сельхозналог, фермеры благо дарят меня за эти решения, — подчеркнул губернатор Алексей Теклсер. — В прошлом году, когда была сильная за суха, мы поддерживали наших аграриев субсидиями на корма и сохранили поголовье. Сегодня появляются новые производители.

Поддержка, которая была направлена весной, окупается хорошим урожаем и качественными продуктами.

Дина Муратова из села Кундравы Чебаркульского района свой первый миллион в качестве субсидии получила еще пять лет назад как начинающий предприниматель. Теперь хозяйство, которое она держит с мужем и двумя сыновьями, разрослось до нескольких компаний. Это две свинофермы, 100 коров, свой пельменный цех и кооператив «Буренка», который сдает на Чебаркульский завод по 15 тонн за лето. Дина Муратова — из тех фермеров, которые воспользовались практически всеми видами помощи.

Фермер Дина Муратова развивает хозяйство, получая несколько субсидий одновременно. Фото: Егор ИВЛЕВ

— Всю субсидию, которую мы получаем, отдаем нашим буренкам, — рассказывает фермер. — Получили субсидию на молоко, когда свиноферму открывали, когда буренок купили, получили возврат, потому что они племенные. 45 тысяч за коровку получили обратно. В этом году построили ферму на 70 голов. По крестьянско-фермерскому хозяйству уже четыре субсидии получили: по 70, 150 тысяч рублей. В итоге половину кормов мы заготовим благодаря субсидиям. Мы вообще не платим единый сельскохозяйственный налог, так как добавили рабочие места. В трех хозяйствах у нас работает почти 80 человек.

Семья Муратовых — не исключение для Челябинской области. В качестве субсидий аграрии Челябинской области получат более 2,5 миллиарда рублей. По большей части это компенсация затрат на производство зерна, молока и мяса. Двадцать фермерских хозяйств зарегистрировались в качестве стартапов.

В этом году губернатором Алексеем Текслером в два раза увеличена региональная субсидия на приобретение минеральных удобрений. Еще более 300 млн рублей направлено на закупку сельскохозяйственной техники.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Мы одни из лидеров в стране, уверенно входим в десятку развитых сельскохозяйственных и агропромышленных регионов. — Занимаем по всем основным направлениям первое место в Уральском федеральном округе. И этот год у нас будет очень успешным. Мы ожидаем хороший урожай: соберем более двух млн тонн зерна, порядка 300 тысяч тонн масличных. Главная задача, которую перед собой ставим, — его сохранить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru