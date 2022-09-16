«Наши парни принимают участие в тяжелых боевых действиях»: губернатор Шумков отменил салюты на курганских мероприятиях

Салюты в регионе отменили из-за спецоперации Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение отменить в регионе салюты, которые должны были проходить во время ближайших мероприятий. Речь идет о Дне тружеников села и сельскохозяйственных ярмарках. Об этом глава региона сообщил на своем канале в Telegram.

— Учитывая то, что сейчас наши парни принимают участие в тяжелых боевых действиях, нами рекомендовано при проведении ярмарки и иных сопровождающих мероприятий организаторам обойтись без кричащих рекламных акций и салютов-фейерверков, а исполнителям концертной программы использовать патриотический репертуар, — подчеркнул Вадим Шумков.

Кроме того, губернатор поручил главам муниципалитетов в составе делегаций работников села пригласить с собой на концерт родственников военных, которые сейчас решают боевые задачи.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин объяснил, что целью нашей армии является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

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