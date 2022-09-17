Камеру в квартире установили родственники. Фото: Анюта Гужавина

Известная схема: к пожилым людям прибегают молодчики и навязывают копеечный ремонт окон, труб или счетчиков втридорога. Похожая ситуация произошла в Челябинске. Мужчина предложил старушке поменять фурнитуру на окнах, она согласилась. И детали, которые стоят не больше одной тысячи рублей, ей обошлись аж в 13. Правда, заплатила она купюрами из банка приколов.

Мастер «очухался» позднее и тут же примчался к бабушке. Что в пачке только одна купюра настоящая он выяснил только в офисе. Бабушке он сразу сказал, что деньги надо менять и вот-вот приедет установщик, поэтому делать это нужно скорее. Старушка принесла ему всю свою пенсию и выяснилось, что из 7 только 2 банкноты – настоящие.

– Откуда у вас они? – поинтересовался мужчина о подделках.

– Пенсию мне так приносят, вот ими, – смущенно ответила бабушка.

– В полицию вам тогда надо обращаться, заявление на них писать, – от всей души посоветовал парень.

Деньги он от бабушки все же получил. В этот раз внимательно проверил их на свету, убедился в подлинности. Но не заметил еще одного подвоха – камеры, висящей в прихожей. Оказалось, что подменила купюры внучка старушки. Бабуля уже попадалась на похожие уловки.

Вернувшись с работы, внучка с мужем вызвали полицию. Мастера, который менял фурнитуру, они задержали своими силами. Тогда же с родственниками связался начальник конторы, которая занималась окнами.

– Полицейские зарегистрировали заявление, разобрались в ситуации. Но родственник женщины позднее его забрал – конфликт был урегулирован с фирмой, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Деньги семье вернули, претензий у сторон в целом не осталось. Но, в качестве урока для родственников пожилых людей, внучка женщины все же выложила ролик в соцсети. Из-за курьезности происходящего он рискует стать новым мемом.

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