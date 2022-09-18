Вынесли без сил на руках: 80-летняя бабушка застряла в болоте под Кыштымом и сутки ждала помощи

Участковые Виктор Киприянов и Денис Коннов вытащили бабушку из болота. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

80-летняя жительница Кыштыма ушла в лес еще вечером 17 сентября, но домой так и не вернулась. Тревогу забили родственники, которые сначала искали бабушку сами, но, отчаявшись, обратились в полицию.

Тогда к поискам подключились полицейские и волонтеры. К поисковой группе присоединились и участковые уполномоченные старшие лейтенанты полиции Виктор Киприянов и Денис Коннов. Нашли бабушку с помощью квадрокоптера, который заснял ее местонахождение. Вслед за роботом в лес отправились добровольцы.

Пожилую женщину сутки искали волонтеры и полицейские. Фото: vk.com/lizaalert_chlb

Выяснилось, что пожилая женщина застряла в болоте и не могла выбраться. В таком положении она провела сутки без еды и воды.

— Участковые, осторожно подошли к бабушке и вытащили ее из болта, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области. — Пенсионерку вынесли на руках к дороге. Сама двигаться она не могла.

Полицейские сразу вызвали скорую помощь и укутали женщину в теплую одежду.

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