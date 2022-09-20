Была вся в бусах: возле Аркаима нашли захоронение женщины в украшениях бронзового века

Модель кургана. Фото: Заповедник «Аркаим»

Археологическая сенсация! В Челябинской области ученые нашли захоронение женщины на археологическом комплексе Синташта. Он расположен рядом с Аркаимом и тоже относится к эпохе бронзы. Захоронение связано со временем чуть позже Аркаима, то есть находке около трех с половиной — четырех тысяч лет. Заместитель директора заповедника «Аркаим» Юрий Макуров рассказал КП-Челябинск о том, почему обнаружение захоронения является важным событием, и о том, как Синташта может стать новым туристическим местом, куда будут съезжаться люди из разных регионов.

Юрий Макуров в студии радио «Комсомольская правда». Фото: Заповедник «Аркаим»

— Юрий Сергеевич, вашу находку уже называют археологической сенсацией. Что в ней особенного?

— Исследования Синташты проводились в 70–80-е годы. Казалось, что памятник себя исчерпал. Но нет! С 2016 года здесь возобновлены ежегодные раскопки по инициативе основателя заповедника «Аркаим» Геннадия Борисовича Здановича. Мы третий год работаем на Синташтена одном раскопе. В нем обнаружено 22 детских захоронения, в которых находились дети в возрасте до 6 лет. Исследовать их довольно тяжело, потому что детские кости сохраняются очень плохо, иногда от них остаются только следы. И мы ждали, будет ли взрослое захоронение, потому что оно поможет дать больше информации.

И дождались. Обнаружено погребение женщины, об этом говорят найденные там украшения. Необычно положение скелета: в это время умерших клали на бок, но тут очевидно, что усопшая лежит на спине. И скорее всего, под ней была травяная подстилка. Об этом говорит состав грунта.

Несколько тысячелетий разделяет синташтинскую культуру от нашего времени. Фото: Заповедник «Аркаим»

Интересно, что у нее было много украшений — различные бусы, бронзовая подвеска. Рядом стояли керамические сосуды.

— Насколько все хорошо сохранились?

— У нее была одна низка бус на шее, прямо под нижней челюстью обнаружена бронзовая очковидная подвеска — это характерное для алакульского времени украшение. Еще какое-то изделие из бус лежало в полуметре от тела. Бусы красивые, беленькие, но они очень хрупкие.

Эти бусы называют пастовыми, или фаянсовыми. Археолог Николай Борисович Виноградов занимался их изучением. Предположительно, делалось тесто из кварцевого песка с добавлением соды. Из него формировались изделия, которые потом запекали на огне.

Нам удается извлечь только половину. К сожалению, как только бусины оказываются на воздухе, они очень быстро разрушаются. Вы не представляете, какое это вызывает чувство. Сидишь в яме и понимаешь: я первый и последний, кто это видит.

Так выглядят пастовые бусы. Фото: Заповедник «Аркаим»

— А что-то о самой женщине удалось узнать — возраст, причину смерти?

— Все исследования впереди. По возрасту можем сказать, что ей не менее 25 лет. Об этом говорят зубы мудрости, степень зарастания швов на костях черепа.

Все, что мы собрали, пойдет на реставрацию. Это станет частью интересной коллекции о захоронениях и ритуалах древних народов эпохи бронзы.

— Что представляет собой Синташтинский археологический комплекс? Чем примечателен Большой Синташтинский курган?

— Комплекс включает в себя укрепленное поселение Синташта, Большой Синташтинский курган и еще целый ряд погребальных объектов, где было найдено множество ярких захоронений. Находки из Синташтинского комплекса уникальны. Некоторые из них хранятся в Государственном историческом музее в Москве, часть экспонируется в Историческом музее Южного Урала в Челябинске.

Известно, что комплекс функционировал много лет и даже столетий — возможно, до XVI–XV веков до нашей эры. Это говорит о том, что несколько сотен лет здесь сооружались объекты, люди хоронили своих близких. И, конечно, это место было для них важным.

Сам Большой Синташтинский курган — монументальное сооружение, в диаметре оно было около 100 метров, высотой — более четырех метров, с двумя рвами. В археологическом плане это поистине уникальный объект! Центральное погребение там было одно, расположено в деревянном срубе. Но это захоронение разграбили. Такое часто бывает, более поздние племена могли забирать предметы себе. Этот курган был не только погребальным сооружением, но и храмовым. Такой позиции придерживается археолог Татьяна Сергеевна Малютина — научный руководитель исследований и руководитель грантового проекта, и придерживался Геннадий Борисович Зданович. То есть курган считался точкой притяжения, и вокруг него было много сооружений.

— Вы выиграли грант на создание археологического парка в Синташте. Что будете показывать помимо ям от погребений?

— Проект рассчитан на календарный год. Мы его завершим к лету 2023 года. Глобальная задача — показать, какое значение занимала Синташта в истории нашего края и мировой культуры.

Все наслышаны об Аркаиме. Сейчас это заповедник, который посещает много туристов, там есть инфраструктура, ведется научная работа. А ведь все началось с Синташты! Именно здесь нашли первые погребения этой культуры, поселение с фортификациями и сложной планировкой, следы древнейших колесниц.

Мы будем работать с архитекторами, проектировщиками, дизайнерами, которые помогут нам понять, как превратить это место в новый туристский кластер, как грамотно представить Большой Синташтинский курган. От монументального сооружения осталась четверть — мы хотим довоссоздать разрушенное, чтобы показать, как он выглядел.

Планируем также открыть раскопы. Люди от них в восторге. Они видят, как работают археологи, и чувствуют себя причастными к открытиям, к историческим событиям. Ни в одном музее такого не испытаешь!

В этом году мы начали работы по реабилитации территории. Уже создали две модели погребальных сооружений. Они окружены рвами, внутри сделана подкурганная площадка. Мы даже уложили срубы, как это могли делать в синташтинское время. Когда увидели бревна, чуть не упали, потому что они были огромными. В малом кургане, который раскапывали в 70-е годы, в срубе были такие же большие стволы деревьев — длиной в шесть метров и диаметром до 30 сантиметров. Каждое такое бревно весит 350-400 кг. Как их древние люди поднимали?!

Мы также будем восстанавливать глиняные купола. Синташтинские сооружения можно называть курганами в кавычках, потому что это не просто могила и насыпь, а очень сложная конструкция с деревянными перекрытиями, глиняными куполами. Это будет первая попытка показать, как выглядело в натуральную величину погребальное сооружение именно эпохи бронзы.

Так выглядит модель кургана и раскоп с высоты. Фото: Заповедник «Аркаим»

— На Аркаиме ведь тоже есть курган.

— Курган Темир — это воссозданное сооружение, на которое потратили много сил. Но он более позднего времени — эпохи кочевников. А мы обратимся в еще более далекое прошлое и покажем курган эпохи Синташты.

Большой объем работы связан с приведением в порядок самой площадки для парка. Там было много раскопок, все изрыто. К изучению почв уже приступили экологи из Челябинского госуниверситета. Они занимаются восстановлением степной растительности. Мы договорились с местными властями о переносе скотопрогона, поэтому надеемся, что со временем трава приживется.

За зиму напишем планы экскурсий. Ведь люди хотят не просто увидеть, но и узнать про обнаруженные объекты, эпоху бронзы. При этом каждый объект мы снабдим стендами с текстом на двух языках — что это и как было обнаружено.

— Почему проект называется «Синташтинский феномен». В чем этот феномен?

— Это название было взято из науки. Синташтинским феноменом археологи часто называют эту культуру, ведь она особняком стоит в череде археологических культур эпохи бронзы. В этом названии выражена загадочность ее появления, неординарность материальных свидетельств и роль в дальнейшей истории Евразии.

В свое время Геннадий Борисович Зданович много сделал, чтобы вернуть это место из забвения. Во время раскопок мы видели, какой большой интерес комплекс вызывает у туристов. Туда едут уже автобусами. Бывали дни, когда мы принимали по три-четыре автобуса с посетителями. Людям хочется увидеть что-то новое.

Синташта точно войдет в стратегию развития «Аркаима», и мы хотим, чтобы комплекс стал новым туристическим объектом. Курганы видно издалека. Люди, проезжающие мимо, часто останавливаются, задаются вопросами, что это за холмы в степи. При этом Синташта очень удобна для туристического маршрута: комплекс находится рядом с трассой, отдыхающим не надо ехать по грунтовой дороге. И здесь они увидят, с чего начиналась аркаимская культура и кто стал ее наследниками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru