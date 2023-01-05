Причиной экстренной посадки Boeing 737, летевшего из Москвы в Челябинск, стал подозрительный предмет

Пассажиров высадили в "стерильную" зону. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самолет авиакомпании «Победа» Boeing 737, который следовал из Москвы в Челябинск, и подал сигнал бедствия, экстренно приземлился на запасном аэродроме Уфы. Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе аэропорта Уфы, причиной экстренной посадки стал подозрительный предмет, который обнаружили на борту.

— Экипаж принял решение произвести экстренную посадку на запасной аэродром. борт приземлился в 18:34 с учетом всех установленных требований, - уточнили в аэропорту Уфы.

В самолете находилось 189 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиры были высажены в «стерильную» зону аэропорта. Сейчас на борту воздушного судна работают сотрудники правоохранительных органов.

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