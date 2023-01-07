Божие благословение и сердечные поздравления: как прошла главная рождественская литургия Челябинской области

Рождественское богослужение прошло в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Фото: пресс-служба Челябинской епархии

Елочки с гирляндами. Светящиеся фигурки животных и снеговик. К празднику Рождества Христова Свято-Симеоновский кафедральный собор украсили внутри снаружи. В эту ночь в нем прошла Божественная литургия. Рождественское богослужение провели митрополит Челябинский и Миасский Алексий и духовенство собора во главе с ключарем, протоиереем Владимиром Маничевым.

Фото: пресс-служба Челябинской епархии

Для создания радостной атмосферы был сооружен традиционный Рождественский вертеп. Это символичная Вифлеемская пещера, в которой родился Богомладенец. Над ней в этот раз поработали воспитанники детской Воскресной школы, их родители и преподаватели.

Фото: пресс-служба Челябинской епархии

За Литургией был прочитан рассказ о поклонении волхвов младенцу Христу. После – оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Перед причащением верующих зачитали Рождественское послание митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

Фото: пресс-служба Челябинской епархии

Чтобы взрастить благодатное семя, Алексий призвал совершать добрые дела. Особенно в наступившие Святые дни.

– Много людей нуждающихся – не столько даже материально, хотя и таких немало, сколько нуждающихся в духовной нашей поддержке, в добром слове, – сказал владыка Алексий. – Нужно помочь им преодолеть одиночество.

Фото: пресс-служба Челябинской епархии

Сопровождали богослужение два хора: Симеоновского кафедрального собора и Молодежный Челябинской митрополии.

В завершение владыка Алексий сердечно поздравил всех с праздником Рождества Христова и наступившем летом благости Господней.

Фото: пресс-служба Челябинской епархии

Рождественское послание митрополита Челябинского и Миасского Алексия

Сегодня мы торжествуем пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа, который воспринял человеческое естество, чтобы «все люди спаслись и достигли познания истины».

На заре человеческой истории люди утратили полноту Богообщения, но Господь решает протянуть им руку помощи. Он приходит на землю по любви к Своему творению, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Наше общество и государство переживают сегодня период суровых испытаний. Поддержкой и опорой пусть будет нам наша Православная вера, в которой на протяжении столетий находили утешение наши предки. Давайте вспомним, что в евангельских рассказах о Рождестве Ангелы четыре раза употребляют выражение «Не бойся!».

Этот простой призыв – «Не бойся!» – напоминает о великой милости Божией к человеческому роду. По своей немощи мы легко поддаемся страху, нами овладевает тоска и уныние, но радость о Рождении Христа должна искоренить всякий страх. «Если Бог за нас, кто против нас?».

Ежедневно и ежечасно будем помнить о главной задаче, которая стоит сегодня перед нами – о нравственном и духовном возрождении общества. Это забота не одних лишь священнослужителей, но всех православных людей. Особого внимания требует духовно-нравственное воспитание детей и молодежи – воспитание в духе верности духовным традициям и славному прошлому нашего Отечества.

На нас, христианах, лежит особая ответственность. Мы хорошо знаем, что эгоистическое отстаивание своих прав и своей личной точки зрения чревато катастрофой, а мирная жизнь «во всяком благочестии и чистоте» становится возможна только тогда, когда люди прилагают обоюдные усилия, чтобы понять друг друга.

В рождественские дни помолимся о больных, вспомним о неимущих, накормим голодных, ободрим унывающих, чтобы каждого сердца коснулась радость Рождества Христова. В особой заботе нуждаются сегодня воины, мужественно защищающие свое Отечество, и беженцы, вынужденные покинуть дома и нашедшие приют на нашей Южноуральской земле. Пусть каждый протянет им руку помощи, помолится за них, поддержит участливым словом.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Дорогие южноуральцы! От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым 2023 годом!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru