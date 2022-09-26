Российские школьники будут учиться по одинаковым учебникам и программам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В российских школах, как в государственных, так и в частных, со следующего года будут действовать единые общеобразовательные программы. Соответствующие поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» приняла Госдума РФ.

Это значит, что ученики теперь будут изучать школьные предметы по одним и тем же программам и одинаковым учебникам.

Одним из инициаторов закона стал депутат Государственной Думы от Челябинской области, первый заместитель Председателя Комитета по просвещению Госдумы, академик Михаил Берулава. 13 сентября 2022 года законопроект был принят единогласно в первом чтении, а 14 сентября – во втором и третьем чтениях. Законопроект предлагает ввести федеральные основные образовательные программы (ФООП) вместо примерных основных образовательных программ (ПООП).

До 1 января 2023 года Министерство просвещения должно утвердить данные программы и разработать соответствующие учебники, а уже с 1 сентября на них перейдут все российские школы.

УНИФИКАЦИЯ ВО БЛАГО

В пояснительной записке депутаты указали, что данный законопроект принимается «в целях совершенствования государственной политики в сфере общего образования».

С нового 2023 учебного года школы могут принять и обучать полностью по ФООПам, либо применять их отдельные компоненты для разработки своих образовательных программ. Однако их результат должен не уступать ФООПам.

При этом часть стандартов и требований будет во всех школах одинакова. Например, обязательными для применения станут федеральные рабочие программы по предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» в начальных классах и «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» для основного общего и среднего общего образования.

Акцент делается именно на гуманитарные дисциплины, потому что, по мнению разработчиков законопроекта, именно эти предметы формируют ценности и моральные основы у подрастающего поколения.

Требования к обязательному выполнения также распространятся на федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Первый заместитель Председателя Комитета по просвещению Госдумы Михаил Берулава подчеркнул важность внедрения единого образовательного пространства, которое сделает образование качественнее и доступнее.

- Законопроект о едином образовательном пространстве позволит детям получать качественные знания на равных условиях. Если ранее при переходе из одной школы в другую ребенок оказывался в числе отстающих, потому что в новой школе – совершенно иная программа и другие учебники, то теперь такой ситуации не будет, - говорит он. – Даже если ребенок будет переходить из одной школы в другую в пределах не только города, но и между регионами, он сможет продолжить хорошо учиться и в других образовательных учреждениях страны.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» В ОБРАЗОВАНИИ

Академик Михаил Берулава отметил, что создание единого образовательного пространства – это возвращение к советской системе образования и восстановление её лучших практик.

Введение ФООП требует законодательного регулирования профессиональной подготовки учителей. Очевидно, что потребуются поправки в закон об образовании, касающиеся утверждения и реализации профессиональных образовательных программ в педагогике. При этом, по словам разработчиков законопроекта, никто не запрещает педагогу использовать творческий подход в преподавании предмета, а не вести его по шаблону. Хороший учитель никогда не ограничивается пересказом содержания учебника, ведь его ключевая задача – развивать исследовательский интерес у учащихся и желание самостоятельного познания предмета.