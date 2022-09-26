Подлежащих мобилизации мужчин не пускают в Казахстан из Челябинской области

Повестки могут вручать прямо на выезде из России Фото: читатель КП

В Челябинской области на российско-казахстанской границе останавливают мужчин, подлежащих мобилизации. Об этом нам рассказали в пограничном управлении ФСБ по Челябинской области.

— Ряд граждан в соответствии с законодательством получили отказ в выезде за пределы страны, поскольку гражданам, состоящим на воинском учете запрещен выезд с места жительства без соответствующего разрешения. Причины не пропуска через границу всем разъяснены, — уточнили в пограничном управлении ФСБ.

Как стало известно КП-Челябинск из собственных источников, мужчинам могут вручать повестки прямо на границе. Пограничники получили список людей, подлежащих призыву. Если такой человек попытался пересечь границу, его остановят. После этого прибудет сотрудник ближайшего военкомата и вручит повестку.

Напомним, 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. После этого некоторые южноуральцы начали получать повестки из военкомата.

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