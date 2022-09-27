Погода в Челябинске на октябрь 2022: когда плотно ляжет снег

В октябре уже выпадает снег, но сугробы сохраняются редко Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Урале октябрь — это переходный к зиме месяц. На улице уже не так тепло, как в сентябре, но и снег не нарастает сугробами, как в ноябре. Погода в октябре 2022 в Челябинске будет устойчивая: никаких резких скачков и аномалий. По крайней мере, по предварительным прогнозам Яндекс.Погоды.

Первая неделя октября обещает быть пасмурной и дождливой. Дневная температура будет колебаться от +6 до +9 градусов, ночью же на пару градусов ниже. В прошлом году в это время столбики термометров уже опускались до нуля и выпадал снег.

7 и 10 октября прогнозируют самую теплую погоду за месяц. Но не обольщайтесь: воздух на улице согреется всего лишь до +10 градусов. И может накрапывать. Но вот солнце, как ни странно, выйдет не в эти дни: по-настоящему ясные дни ожидаются три раза: 10, 19 и 21 октября.

Во второй половине месяца температура и вовсе пойдет на спад. Сначала несколько дней продержится +5, а после похолодает до нуля. И, начиная с 23 октября, в Челябинске будет падать снег. Но обычно в этом месяце снежный покров не ложится надолго: так что вряд ли на улице образуются сугробы.

Тем более в конце месяца столбики термометров все же будут ползти наверх, и в какой-то день даже пойдет дождь. Что, возможно, приведет к гололедице, если ноябрь принесет с собой минусовые температуры.

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