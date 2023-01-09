Поругались и разбежались: турист из Ижевска после ссоры с женой заблудился в Уральских горах и встретил Новый год на морозе

Поначалу мужчина выходил на связь, но в итоге пришлось вмешаться спасателям. Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области

Поссорился, заблудился и встретил Новый год в горных снегах. Так неординарно и морозно провел праздничную ночь в национальном парке «Таганай» житель Ижевска. В наши широты его вместе с супругой занесло желание полюбоваться уральскими красотами. И вот – с вершин открываются таежные просторы. Дух захватывает. Романтика. Но в один момент семейная идиллия скатилась со склона…

В УРАЛЬСКИХ ГОРАХ – С ЖЕНОЙ НЕ СКАНДАЛЬ

Главный зимний праздник супруги из Ижевска решили отметить в походе. Отправились за тридевять земель в Челябинскую область – покорить местную жемчужину. Горно-таежная местность заповедного «Таганая» увлекла. Плечом к плечу чета преодолела 10 живописных километров. Почти дошла до места ночевки. Прямо под конец романтичной прогулки шлея попала под хвост. Поссорились!

И тут же супруги показали друг другу спины. Пошли разными дорогами. Женщина добралась до приюта. И почуяла – что-то с благоверным не так. Припорошенная ссорой интуиция не подвела. Спутник попал в горную передрягу – заплутал.

Отбросив обиды, любящая жена кинула клич спасателям. Те связались с пропавшим. Оказалось, себя он таким не считал. По телефону заверил, что знает дорогу и выйдет сам.

Час. Другой. Куранты почти двенадцать бьют. А турист из Ижевска так и не объявился. Спасатели поняли – пора действовать. За час до Нового года на снегоходах и пешком отправились на поиски. Натыкались на брошенные вещи заблудившегося. След не раз менял направление.

Нашли мужчину уже в следующем году. Под утро 1 января его отряхнули от снега в 3 км от приюта Таганай. Так провести праздничную ночь он совсем не хотел.

– Несмотря на сильную усталость и длительное пребывание на открытом воздухе при температуре воздуха -27 градусов, медицинская помощь пострадавшему не потребовалась, – рассказали в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. – Спасатели сопроводили его до приюта и передали обеспокоенной супруге.

Седлать снегоходы в праздничные дни спасателям пришлось не раз. Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области

За новогодние каникулы специалисты ПСС 5 раз приходили на помощь туристам на склонах Южного Урала. Были и долгие поиски. И эвакуация путешественников с травмами. Обошлось без серьезных ЧП.

Во многом благодаря регистрации походов. Отметились на спасательных постах «Таганай» и в поселке Тюлюк почти 1200 туристов. Только детей было около сотни.

Погулять по нашим вершинам в парках Таганай и Иремель приехали любители активного отдыха со всей страны. Из Москвы и северной столицы, Новосибирска, Тюмени, Перми и Уфы. Были туристы из Казани, Ижевска и Самары. А еще из Оренбурга, Якутии и южного Воронежа, где таких снегов и хребтов не найти.

Как и острых ощущений. Теперь это знает наверняка пара из Ижевска. Новый год в Челябинской области супруги уж точно запомнят надолго.

Еще одни спасенные туристы радуются такому итогу новогодних каникул. Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области

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