Эксперт Рособрнадзора из Сибири: в ЮУГМУ представили нового ректора Александра Мирошниченко

Александр Мирошниченко. Фото: пресс-служба ЮУГМУ.

9 января в должность вступил новый исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного медуниверситета Александр Мирошниченко. Нового руководителя сотрудникам вуза представили гости из Москвы: замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова и начальник отдела госслужбы и кадров департамента управления делами и кадров федерального минздрава Сергей Корнюшин.

– Сегодня крайне важно, чтобы образовательная сеть, осуществляющая подготовку специалистов с высшим медицинским образованием, пополняла необходимый запас высококвалифицированных молодых специалистов, которые нужны системе здравоохранения. У нас 46 образовательных организаций высшего образования, каждая из них очень важна. В отрасли здравоохранения кадровый вопрос сейчас самый насущный не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Крайне важно, чтобы в Уральском федеральном округе был анклав наших образовательных организаций, чтобы они выпускали профессиональные кадры по всему спектру медицинских специальностей, – подчеркнула заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

Также на встрече присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, его первый заместитель Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Агата Ткачева.

Нового и.о ректора ЮУГМУ лично поздравил губернатор Алексей Текслер. Фото: ПУЛ №74.

– Рад поздравить Александра Геннадьевича с назначением на ответственную должность руководителя Южно-Уральского государственного медицинского университета. Это один из ведущих вузов области, в следующем году он отметит свое 80-летие. Он занимает ключевое место в подготовке профессиональных кадров для здравоохранения региона, решения научных и практических задач, которые стоят перед отечественной медициной. У нас в регионе очень сильные научные медицинские школы и центры, например, по кардиологии, онкологии, ряду других направлений. И мы по праву гордимся тем, что они в большинстве своем основаны и укомплектованы нашими кадрами, выпускниками и сотрудниками медуниверситета, – обратился к преподавателям ЮУГМУ и гостям Алексей Текслер.

До приезда в Челябинск Александр Мирошниченко работал проректором по учебной работе СибГМУ и был заведующим кафедрой фармакологии в том же вузе. Также новый ректор – аттестованный эксперт Рособрнадзора в области федерального государственного контроля (надзора) за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в области государственной аккредитации образовательной деятельности.

– Южно-Уральский государственный медицинский университет занимает одно из лидирующих мест в ландшафте медицинского и фармацевтического образования. Важнейшая задача – не только сохранить накопленный положительный опыт, но и придать новый импульс для развития, – сообщил Александр Мирошниченко.

Напомним, о назначении нового и.о ректора ЮУГМУ стало известно в конце декабря. Соответствующий приказ подписали в федеральном минздраве. Экс-ректор ЮУГМУ Андрей Важенин продолжает работать в университете. Он заведует кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.

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