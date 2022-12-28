ЮУГМУ возглавит проректор Сибирского медуниверситета

Александр Мирошниченко приедет в Челябинск из Томска. Фото: СибГМУ/ЮУГМУ

Новым ректором Южно-Уральского государственного медицинского университета станет проректор по учебной работе в томском СибГМУ Александр Мирошниченко. Информацию подтвердил собственный источник «КП-Челябинск» в образовательной сфере.

ЮУГМУ предстоит в третий раз начать процедуру выборов. Только теперь сотрудники ожидают новых столичных назначений. Одним из кандидатов станет проректор Сибирского государственного медицинского университета Александр Мирошниченко. Вуз сейчас на хорошем счету, и, как и ЮУрГУ, вошел в программу «Приоритет 2030». Источник «КП – Челябинск» в университетских кругах сообщил, что будущий ректор выйдет на новое место работы уже 9 января.

Александр Мирошниченко — доктор медицинских наук, что позволяет ему занимать руководящие должности, окончил в 2008 году лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета, вошел в кадровый резерв в области науки, технологий и высшего образования президента России, стал финалистом конкурса управленцев «Лидеры России» в 2021 году, окончил школу ректоров в «Сколково». Из Барнаула в Томск он переехал в 2018 году, возглавив центральную научно-исследовательскую лабораторию Сибирского государственного медицинского университета, а уже через полгода стал проректором этого вуза.

Напомним, 7 ноября 2022 года Минздарв во второй раз отказался аттестовать на выборы всех кандидатов от Южно-Уральского государственного медицинского университета. После этого должность исполняющего обязанности покинул академик РАН Андрей Важенин.

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