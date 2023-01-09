Самолеты будут прилетать на курорт Пхукет Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Из Челябинска запустят чартерные рейсы в Паттайю — популярный курорт Таиланда на восточном побережье Сиамского залива. Перелеты будет выполнять авиакомпания Azur Air.

Согласно расписанию на сайте челябинского аэропорта, первый рейс состоится в понедельник, 30 января, в 22:45. Туристы будут в пути всю ночь и прибудут в Паттайю в 09:00 следующего дня (разница во времени с Челябинском +2 часа). Также запланированы вылеты на 11 и 22 февраля. И пока на этом все.

Таиланд привлекает туристов теплым климатом... Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Как рассказала президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода, авиакомпания довольно надежная, с ней работают несколько туроператоров. Но пока есть сомнения в успешности этих рейсов. Туристов может отпугнуть высокая цена, плюс недавняя паника с необходимостью предъявить сертификат о вакцинации по прилету.

— Худенькая «трешка» (три звезды, — Прим. ред.) ближе к «двойке» — минимум от 160-180 тыс. рублей двоих. Это третья береговая линия без завтраков. Что-то более хорошее — 200-220 тыс. рублей минимум, — рассказала Инна Лобода.

...и пляжами Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Отметим, что на днях туристов, собирающихся в Таиланд, огорошила новость во возвращении ковидных требований: для въезда будет нужен сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании сроком до полугода или медотвод. Потом прилетели новые телеграммы: мол, можно просто сдать ПЦР по прибытии. А потом и вовсе выяснилось, что ничего не надо.

— Это было ужасное сообщение, тем более в праздничные дни. У многих коллег туристы вылетали 8 января из Москвы и 9го из Екатеринбурга, — вспоминает Инна Лобода.

«И что это было?», — задаются вопросом туристы. Тем временем, россияне, отправившиеся на зимовку Таиланд говорят, что случаи заболевания ковидом там действительно встречаются. Плюс на носу китайский Новый год, на который в феврале в Тай поедет много туристов из Поднебесной. Не исключено, что введение ограничений — вопрос времени.

— Думаю, сейчас сыграла роль туристическая политика. Много рейсов из России, практически из каждого крупного города, — отмечает Инна Лобода.

Туры в основном рассчитаны на 9-11 ночей Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Кстати, в Таиланд можно отправиться из Екатеринбурга — там ситуация с вылетами куда более стабильная, отмечает Инна Лобода. Есть вылеты до Пхукета и Бангока с последующим трансфером до курортных городов.

— Из Екатеринбурга Пхукет, пляж Корон, который любят туристы обойдется в 220-230 тыс. рублей на двоих с завтраком. Скромные городские отели Пхукета обойдутся 170-180 тыс. рублей без питания, — рассказала Инна Лобода.

В основном туры рассчитаны на 9-11 ночей.

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