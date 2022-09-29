На маленькие пальчики — более 100 швов: в Челябинске ребенку спасли руку, которую зажевало в беговую дорожку

Ребенку наложили более 100 швов. Фото: Егор ИВЛЕВ

В начале лета 7-летний Максим вместе с другом играл возле беговой дорожки. В работающем тренажере застряла какая-то вещь. Мальчишка захотел ее убрать и сунул туда руку. Руку зажевало. А друг Максима растерялся и не догадался сразу выключить тренажер. Кожу на маленьких пальчиках стерло почти полностью.

— Через 10 минут мы уже были в частном центре в травматологии, где нас принял хирург. Он уверил, что ситуация не страшная, обрезали всю кожу, которая была стерта, наложили лангетку. С этим гипсом мы приходили ежедневно в течение нескольких дней. Сначала осмотр, потом перевязки, но сыну становилось только хуже. Я даже не знала, куда мне обратиться за помощью, еще в двух больницах, где мы консультировались, такие операции не делают, — делится переживаниями мама Максима Елена.

Впереди у Максима реабилитация. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

Знакомые посоветовали обратиться в областную детскую клиническую больницу. В экстренном приемном отделении Максима осмотрели хирурги гнойного отделения. Мальчика сразу госпитализировали.

— Было повреждение всех слоев кожи, но при этом пациент лечился амбулаторно почти две недели. Лечился с помощью длительных и очень болезненных перевязок, что привело к формированию струпа, затягиванию времени. Поэтому оперативное лечение пришлось выполнять с отсрочкой, после подготовки поверхностей к операции. Была проведена пластика полнослойными кожными лоскутами, забирали кожу с живота и пересаживали ее на пальцы, — рассказывает заведующий отделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаил Погорелов.

Операцию проводили в два этапа. Каждый из них занял по несколько часов. На маленькие пальчики наложили более 100 швов. Работа была проведена ювелирная, заверяют в больнице.

Но это еще не конец. Теперь Максима ждет долгая реабилитация. Но мама и врачи уверены, мальчик справится.

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