Двухлетнего ребенка поймал на одеяло: в Копейске пожарный спас из объятого огнем дома мать с детьми

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области, Подслушано Копейск/vk.com

В Челябинской области пожарный в свой выходной спас женщину и двоих детей. Семья оказалась заперта в объятом пламенем и заполненном дымом здании.

Пожар случился утром 24 сентября в Копейске. На улице Кузнецова загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь быстро распространялся по старому зданию. Пламя целиком объяло лестницу, которая располагалась в деревянном пристрое к дому. Жильцы второго этажа оказались пленниками своих квартир. Помещения заполнил дым, черные клубы валили из окон, задыхавшиеся люди звали на помощь.

В это время командир отделения пожарной части №210 Руслан Газимов ехал домой после суточного дежурства. Увидев горящий дом, он немедленно вызвал по телефону коллег, а сам бросился на помощь жильцам.

В окне второго этажа пожарный увидел молодую женщину с двумя маленькими детьми. Руслан Газимов не растерялся и попросил у матери выкинуть из окна одеяло. Вместе с одним из свидетелей пожара он растянул одеяло под стеной и поймал на него двухлетнего малыша, которого мать бросила из окна.

Старшего ребенка и женщину одеяло бы не выдержало. Поэтому пожарный вскарабкался по металлической решетке на окне первого этажа, принял семилетнего мальчика из рук матери и, крепко прижимая к себе, спустил на землю. Затем таким же способом он эвакуировал из задымленной квартиры женщину.

Заботу о спасенной семье взяли на себя соседи.

— Поскольку в момент пожара малыши еще спали, дети оказались полностью раздетыми, но жители соседних домов согрели и приютили их, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Руслан Газимов после происшествия объяснил, что просто делал свою работу, хотя и не был в тот момент при исполнении.

— Я просто оказался в нужное время в нужном месте, — рассказал пожарный.

Пока Руслан Газимов помогал семье выбраться из горящего дома, к месту происшествия приехали его коллеги. Они эвакуировали пятерых жильцов. Как уточнили в региональном ГУ МЧС, с огнем боролся 21 человек, использовали 7 единиц техники. В итоге пламя удалось потушить. Огонь успел повредить четыре квартиры. Две женщины при пожаре пострадали, но остались живы.

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