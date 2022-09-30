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Общество30 сентября 2022 8:45

Челябинских пенсионеров прокатили на «трамвае времени» и доставили прямиком в 70-е годы

Канун Дня пожилого человека в этом году отметили оригинально
Варя РОМАНОВА
Кто не мечтает прокатиться на таком трамвае?

Кто не мечтает прокатиться на таком трамвае?

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Наверное, нет более приятного и сильного чувства, чем ностальгия. И чтобы очутиться в прошлом, не обязательно изобретать машину времени. Главное найти музыку, еду и предметы, которые ассоциируются с счастливым периодом жизни. Для пенсионеров это юношеские 70-е годы.

Билет в прошлое получили самые активные мужчины и женщины города. Те, кто даже после выхода на пенсию не теряет интереса к жизни. Праздник для них подготовил координационный совет женщин при администрации, который тщательно продумал маршрут и программу, чтобы развлечь пенсионеров. Они проделали большую работу только для того, чтобы старшее поколение не забывало, что они важные и нужные. Координационный совет подготовил и стилизованные подарки - но об этом чуть позже!

Уже на месте встречи лица озарялись улыбками: люди встречали тех, кого давно не видели

Уже на месте встречи лица озарялись улыбками: люди встречали тех, кого давно не видели

Фото: Кирилл САДЫКОВ

К этому праздничному выходу все готовились тщательно. Женщины надели самые красивые наряды и подобрали украшения

К этому праздничному выходу все готовились тщательно. Женщины надели самые красивые наряды и подобрали украшения

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А красавцы-мужчины пришли в парадных мундирах ВМФ – с орденами, медалями, аксельбантами и кортиками

А красавцы-мужчины пришли в парадных мундирах ВМФ – с орденами, медалями, аксельбантами и кортиками

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Местом сбора стало крыльцо оперного театра. Но какая программа их ждет, никто из участников не знал.

— Хоть мы с вами и на Ярославской площади, в театр мы не идем! — объявила Екатерина Крюкова, организатор от совета женщин Челябинска. — Мы подготовили для вас сюрприз, осталось только дождаться трамвая.

Ради пенсионеров совет женщин арендовал новый двухвагонный трамвай. Пока пассажиры рассаживались по местам, движение на Цвиллинга на пару минут остановилось

Ради пенсионеров совет женщин арендовал новый двухвагонный трамвай. Пока пассажиры рассаживались по местам, движение на Цвиллинга на пару минут остановилось

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Внутри на максимум включили отопление, развесили флажки и украсили стены плакатами

Внутри на максимум включили отопление, развесили флажки и украсили стены плакатами

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Платить за проезд никому не пришлось. Но каждого пассажира все равно обилетили.

— Мы, как раньше, выдаем вам бумажные билетики. Кому-то сегодня попадутся счастливые! — предупредили организаторы.

Счастливых билетиков было несколько!

Счастливых билетиков было несколько!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пассажиров попросили воздержаться от традиции и не съедать билетики, потому что потом по ним выдадут подарки

Пассажиров попросили воздержаться от традиции и не съедать билетики, потому что потом по ним выдадут подарки

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Украшенный трамвай ехал до конечной. Чтобы пенсионерам не было скучно, в каждом вагоне ехал аккордеонист. Песни, которые он начинал, знал каждый.

Настроение уже было таким приподнятым, что сложно было удержаться и не станцевать

Настроение уже было таким приподнятым, что сложно было удержаться и не станцевать

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пока ехали до места назначения, в салоне пели частушки

Пока ехали до места назначения, в салоне пели частушки

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сюрприз дожидался пенсионеров в центре исторического наследия Южно-Уральской железной дороги. Это огромный интерактивный музей про поезда и людей. Частью программы как раз стала бесплатная экскурсия по спирали времени. Многие здесь очутились впервые.

Один из участников экскурсии идеально вписался в воссозданный кабинет начальника железной дороги

Один из участников экскурсии идеально вписался в воссозданный кабинет начальника железной дороги

Фото: Кирилл САДЫКОВ

За полчаса пенсионеры прошли путь железной дороги на Южном Урале от начала до современности

За полчаса пенсионеры прошли путь железной дороги на Южном Урале от начала до современности

Фото: Кирилл САДЫКОВ

И вспомнили, как гуляли свадьбы возле вокзала, увидев миниатюрный макет

И вспомнили, как гуляли свадьбы возле вокзала, увидев миниатюрный макет

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фуршетной зоной служил буфет, как на вокзалах в 70-е годы. На стол поставили самовар, сушки, бутерброды, сладкие корзиночки и трубочки, а также напитки в граненых стаканах.

— Помню такие буфеты, когда я в начальной школе училась. Только у этих девушек печёнки жареной нет, а должна быть! — смеется Елена Белобородова. — Когда мы приезжали встречать бабушку, она всегда спрашивала: «Внученька, пирожки или, может, пироженки?». А я говорила: «Нет! Печенку». Она была обжаренная с мукой и луком: это было так вкусно, невероятно!

Чтобы передать атмосферу, девушки надели белоснежные фартуки и чепчики на ободке

Чтобы передать атмосферу, девушки надели белоснежные фартуки и чепчики на ободке

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто еще помнит хрустальную вазу с цветами, звук дискового телефона и вкус песочных корзинок с повидлом и белковым кремом?

Кто еще помнит хрустальную вазу с цветами, звук дискового телефона и вкус песочных корзинок с повидлом и белковым кремом?

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В это время в фойе играли любимые советские песни. Самые активные посетители пустились в пляс.

Женщинам подарили книги с рецептами выпечки, которые печатает издательский дом «Комсомольская правда»

Женщинам подарили книги с рецептами выпечки, которые печатает издательский дом «Комсомольская правда»

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Время урожая: ягодные пироги, кексы... — читает Ольга Шилина. — Это очень нужно, ух ты! Я вообще инженер-технолог кондитерского производства, это мое!

После этого всех проводили в зал. Там подготовили концерт: с песнями, танцами и розыгрышами. Среди сидящих разыграли два сертификата на полугодовую подписку на «Комсомольскую правду».

Две женщины выиграли подписку на "Комсомолку"

Две женщины выиграли подписку на "Комсомолку"

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Теперь они будут в курсе свежих и актуальных событий

Теперь они будут в курсе свежих и актуальных событий

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Наталья Громыко теперь будет каждую среду получать «толстушку» — с еженедельной программой и челябинской вкладкой, а Наталья Пермякова — ежедневную газету по вторникам и пятницам.

— Я раньше читала «Комсомолку», так что это отличный подарок, просто шикарный! — восхитилась Наталья Пермякова. — Она еще и ежедневная, я вообще счастлива.

А такие подарки ждали всех, кто пришел на праздник

А такие подарки ждали всех, кто пришел на праздник

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Подарки от «Комсомольской правды» ждали и других пенсионеров. Им собрали авоськи с открытками и вкусностями, а также положили книги из серий «Великие умы России» и «Великие архитекторы».

Сергей Авдеев поблагодарил совет женщин Челябинска за то, что придумали, как оригинально поздравить пенсионеров с их праздником

Сергей Авдеев поблагодарил совет женщин Челябинска за то, что придумали, как оригинально поздравить пенсионеров с их праздником

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— От администрации города и главы города Натальи Петровны Котовой хочу поздравить вас с грядущим праздником серебряного возраста — мне больше нравится такое название. Хочу пожелать, чтобы предстоящий праздник принес вам много хорошего настроения, чтобы стояла солнечная погода не только на улице, но и в ваших домах. И чтобы среди традиционных увлечений садоводческим мастерством вы находили время бывать и в таких прекрасных музеях Челябинска, — подытожил заместитель главы по социальному развитию Сергей Авдеев.

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