Челябинских пенсионеров прокатили на «трамвае времени» и доставили прямиком в 70-е годы

Кто не мечтает прокатиться на таком трамвае? Фото: Кирилл САДЫКОВ

Наверное, нет более приятного и сильного чувства, чем ностальгия. И чтобы очутиться в прошлом, не обязательно изобретать машину времени. Главное найти музыку, еду и предметы, которые ассоциируются с счастливым периодом жизни. Для пенсионеров это юношеские 70-е годы.

Билет в прошлое получили самые активные мужчины и женщины города. Те, кто даже после выхода на пенсию не теряет интереса к жизни. Праздник для них подготовил координационный совет женщин при администрации, который тщательно продумал маршрут и программу, чтобы развлечь пенсионеров. Они проделали большую работу только для того, чтобы старшее поколение не забывало, что они важные и нужные. Координационный совет подготовил и стилизованные подарки - но об этом чуть позже!

Уже на месте встречи лица озарялись улыбками: люди встречали тех, кого давно не видели Фото: Кирилл САДЫКОВ

К этому праздничному выходу все готовились тщательно. Женщины надели самые красивые наряды и подобрали украшения Фото: Кирилл САДЫКОВ

А красавцы-мужчины пришли в парадных мундирах ВМФ – с орденами, медалями, аксельбантами и кортиками Фото: Кирилл САДЫКОВ

Местом сбора стало крыльцо оперного театра. Но какая программа их ждет, никто из участников не знал.

— Хоть мы с вами и на Ярославской площади, в театр мы не идем! — объявила Екатерина Крюкова, организатор от совета женщин Челябинска. — Мы подготовили для вас сюрприз, осталось только дождаться трамвая.

Ради пенсионеров совет женщин арендовал новый двухвагонный трамвай. Пока пассажиры рассаживались по местам, движение на Цвиллинга на пару минут остановилось Фото: Кирилл САДЫКОВ

Внутри на максимум включили отопление, развесили флажки и украсили стены плакатами Фото: Кирилл САДЫКОВ

Платить за проезд никому не пришлось. Но каждого пассажира все равно обилетили.

— Мы, как раньше, выдаем вам бумажные билетики. Кому-то сегодня попадутся счастливые! — предупредили организаторы.

Счастливых билетиков было несколько! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пассажиров попросили воздержаться от традиции и не съедать билетики, потому что потом по ним выдадут подарки Фото: Кирилл САДЫКОВ

Украшенный трамвай ехал до конечной. Чтобы пенсионерам не было скучно, в каждом вагоне ехал аккордеонист. Песни, которые он начинал, знал каждый.

Настроение уже было таким приподнятым, что сложно было удержаться и не станцевать Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пока ехали до места назначения, в салоне пели частушки Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сюрприз дожидался пенсионеров в центре исторического наследия Южно-Уральской железной дороги. Это огромный интерактивный музей про поезда и людей. Частью программы как раз стала бесплатная экскурсия по спирали времени. Многие здесь очутились впервые.

Один из участников экскурсии идеально вписался в воссозданный кабинет начальника железной дороги Фото: Кирилл САДЫКОВ

За полчаса пенсионеры прошли путь железной дороги на Южном Урале от начала до современности Фото: Кирилл САДЫКОВ

И вспомнили, как гуляли свадьбы возле вокзала, увидев миниатюрный макет Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фуршетной зоной служил буфет, как на вокзалах в 70-е годы. На стол поставили самовар, сушки, бутерброды, сладкие корзиночки и трубочки, а также напитки в граненых стаканах.

— Помню такие буфеты, когда я в начальной школе училась. Только у этих девушек печёнки жареной нет, а должна быть! — смеется Елена Белобородова. — Когда мы приезжали встречать бабушку, она всегда спрашивала: «Внученька, пирожки или, может, пироженки?». А я говорила: «Нет! Печенку». Она была обжаренная с мукой и луком: это было так вкусно, невероятно!

Чтобы передать атмосферу, девушки надели белоснежные фартуки и чепчики на ободке Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто еще помнит хрустальную вазу с цветами, звук дискового телефона и вкус песочных корзинок с повидлом и белковым кремом? Фото: Кирилл САДЫКОВ

В это время в фойе играли любимые советские песни. Самые активные посетители пустились в пляс.

Женщинам подарили книги с рецептами выпечки, которые печатает издательский дом «Комсомольская правда» Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Время урожая: ягодные пироги, кексы... — читает Ольга Шилина. — Это очень нужно, ух ты! Я вообще инженер-технолог кондитерского производства, это мое!

После этого всех проводили в зал. Там подготовили концерт: с песнями, танцами и розыгрышами. Среди сидящих разыграли два сертификата на полугодовую подписку на «Комсомольскую правду».

Две женщины выиграли подписку на "Комсомолку" Фото: Кирилл САДЫКОВ

Теперь они будут в курсе свежих и актуальных событий Фото: Кирилл САДЫКОВ

Наталья Громыко теперь будет каждую среду получать «толстушку» — с еженедельной программой и челябинской вкладкой, а Наталья Пермякова — ежедневную газету по вторникам и пятницам.

— Я раньше читала «Комсомолку», так что это отличный подарок, просто шикарный! — восхитилась Наталья Пермякова. — Она еще и ежедневная, я вообще счастлива.

А такие подарки ждали всех, кто пришел на праздник Фото: Кирилл САДЫКОВ

Подарки от «Комсомольской правды» ждали и других пенсионеров. Им собрали авоськи с открытками и вкусностями, а также положили книги из серий «Великие умы России» и «Великие архитекторы».

Сергей Авдеев поблагодарил совет женщин Челябинска за то, что придумали, как оригинально поздравить пенсионеров с их праздником Фото: Кирилл САДЫКОВ

— От администрации города и главы города Натальи Петровны Котовой хочу поздравить вас с грядущим праздником серебряного возраста — мне больше нравится такое название. Хочу пожелать, чтобы предстоящий праздник принес вам много хорошего настроения, чтобы стояла солнечная погода не только на улице, но и в ваших домах. И чтобы среди традиционных увлечений садоводческим мастерством вы находили время бывать и в таких прекрасных музеях Челябинска, — подытожил заместитель главы по социальному развитию Сергей Авдеев.

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