«Я теперь все о боли знаю»: из-за неудачной имплантации зубов челябинка может стать инвалидом

Так Юля выглядела раньше, а так сейчас. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Челябинка Юля каждые три часа ночью просыпается от невыносимой головной боли. Она не может есть твердое и пить холодное. А при чистке зубов заливает кровью раковину. По словам женщины, все это – последствия неправильной установки зубных имплантов. Юлия Бондаренко рассказала КП-Челябинск о том, как стала жертвой медицины, потере работы и серьезных проблемах со здоровьем.

ИМ УДОБНЕЕ НАЛИЧКОЙ

В 2020 году Юлия поняла, что хочет заменить верхние зубы на импланты. Знакомые посоветовали двух врачей, у которых делали сами. Поэтому в стоматологическую клинику женщина шла к конкретному врачу. Ортопед обрадовал Юлю: за дело возьмется, но только неофициально.

− Мне сказали, что врач делает хорошо, все держится, носится, поэтому я шла к этому врачу целенаправленно. Они делают мимо кассы – дешевле. Хотя я пыталась переубедить − работаю официально и верну эти 13%. Они говорят, им удобнее наличкой, а мне так скидка будет больше, − рассказывает Юлия Бондаренко.

Спорить с врачами, которые будут удалять зубы и устанавливать импланты, не хотелось. Да и самой Юле было без разницы, как отдавать деньги.

В декабре 2020 года Юле удалили 10 верхних зубов. Операцию хирург проводил в клинике. Сейчас туда не попадешь – изнутри девушке не открывают. Правда, из-за нервов тогда допустила ошибку, которая сейчас помогает ей доказать, что она проходила у них лечение.

− В тот день даже не знаю, как у меня хватило ума перевести с карты. Я переживала и забыла снять наличку. Он говорил: не надо, потом принесете. Но я все равно перевела эти 120 тысяч рублей. Это единственное доказательство, что какое-то общение было, − отмечает Юля.

Через две недели ортопед сделал съемные протезы. С ними Юлия проходила почти полгода. Когда все зажило, начали ставить импланты.

СМЫКАЮ ЗУБЫ, А У МЕНЯ ЩЕЛЬ, ИЗ КОТОРОЙ ТОРЧИТ ЯЗЫК

Конструкцию изготавливали четыре месяца. Юлия регулярно ездила на «примерки». И не могла нарадоваться – все шло отлично. День установки назначили на 30 декабря.

Конструкции должны были установить условно-съемные. Чтобы в случае чего их можно было открутить, запаять и, грубо говоря, поставить обратно. Но врач попросил медсестру принести цемент. Юлия всполошилась и только тогда узнала, что врач собирается устанавливать импланты на постоянную основу, мол, конструкция вышла очень сложная. Обсуждать это с пациенткой, он и не планировал.

Юлия растерялась, напугалась. А врач под шумок уговорил ее повесить эту конструкцию на временный цемент и потом их снять. Мол, скоро Новый год – встретите праздник красивой.

− Вешает он мне это на цемент. Я подхожу к зеркалу, смыкаю зубы, а у меня щель, из которой торчит язык! И это при сомкнутых зубах. У меня ступор, стою в недоумении. Он говорит, что ждал совершенно другой реакции, думал, буду прыгать от счастья. Я ему показываю, что это не нормально. А у него глаз не моргнул, как будто так и должно быть. Уверял, что это нормально. Типа когда буду закрывать свои нижние коронками, сделаю их выше, − рассказывает с грустью Юлия.

Чтобы щель не смущала женщину, ортопед взял капу, залил туда цемент и надел на здоровые нижние зубы. Состав должен был отпасть в течение 10 дней. Но он остался на месте и через 10 дней, и позже. Зубы стали серо-желтые, разной длины. Состав пришлось спиливать.

Но это еще не все беды. У Юли почти на ползуба съехал прикус. А это не только эстетика, но и серьезные проблемы со здоровьем. Правда, проявилось все это намного позже, только в апреле.

ПОЛНЫЙ РОТ КРОВИ БЫЛ

Новый год Юлия и правда встретила с зубами. Правда, жевать было не удобно. А вот второго января сильно деформировалась верхняя губа: с одной стороны уголок рта сходится, а с другой – верхняя губа почти на сантиметр провалилась

− 12 января у меня начинается отек на голове, лице. Прихожу на прием, ортопед говорит: «Вы же, наверное, так выглядите всегда». Никакой медицинской помощи. Любому человеку понятно, что надо что-то делать, когда отек головы, − возмущена Юлия.

27 января зубы начали темнеть. Мостики съехали и начали давить. Верхние долбили на нижние. Было больно есть, открывать рот. Больно было всегда.

Врач сказал, что до марта будет в отпуске. И предложил походить так. А уже в конце марта начать все это переделывать. Потом приехал к Юле домой, извинился, сказал, что «что-то пошло не так». Вернул деньги 280 тысяч рублей, заплаченные ему. 120 тысяч рублей все еще находятся у хирурга. Пообещал все исправить и бесплатно изготовить коронки на низ.

− И началось издевательство. То я неделю ходила с обточенными зубами. Мне просто обточили мои здоровые зубы до тоненьких зубчиков, и я ходила так неделю. Без временных коронок. Ходила в таком виде на работу. Успокаивала себя тем, что немножко надо подождать. Я очень добросовестно соблюдала масочный режим, − с иронией говорит Юлия. − Потом начались проблемы. Кровь хлестала. Полный рот крови был.

Конструкцию, которую якобы поставили на временный цемент, не могли снять. Пришлось спиливать. Ортопед безостановочно пилил пять часов. На губе у Юли теперь шишка – в какой-то момент у врача дрогнула рука.

− То я хожу с обточенными зубами, то мне поставили оранжевые зубы. На одном зубе дырочки. Но я себя снова уговариваю потерпеть. Скоро все закончится, − признается Юлия. Тогда хотя бы капелька доверия сохранялась.

С зубами на всех этапах возникали проблемы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИНВАЛИДНОСТИ

23 апреля установили коронки. Но белоснежной улыбке она радовалась до обеда. А потом поняла, что не может кусать. При смыкании зубов попадает только на один зуб. Но это оказалось еще не самой большой проблемой.

− На второй день начала хрустеть челюсть из-за неправильного прикуса. Из-за этого же у меня безумные головные боли. Это может привести к инвалидности. Проблемы с руками, оказывается это взаимосвязано. Периодически у меня бывают спазмы из-за неправильного прикуса: челюсть делает полоборота, смыкается и пока этот спазм не пройдет, я не могу открыть рот, − рассказывает Юлия.

Хирург помочь Юле не смог. Пришлось ждать выхода ортопеда из отпуска. Он посмотрел и вынес вердикт: Юля − истеричка, у нее все хорошо.

− Когда показала 3d-снимок другим врачам, оказалось, что имплант с правой стороны стоит в гайморовой пазухе. Мне уже сделали операцию: заходят изнутри, ломают челюсть, заходят в гайморовую пазуху. Имплант вызывает там хроническое воспаление. Это не последняя моя операция у ЛОРов, потому что имплант продолжает стоять. Когда уберу его, нужно будет еще раз делать операцию под местным наркозом, − делится подробностями Юлия.

А ортопед и хирург продолжают уверять женщину, что все у нее в порядке. Советуют пить пустырник и ходить на прогревание от хруста. Правда, после этой процедуры у Юлии появляются сильные отеки. Поэтому и эту процедуру пришлось отменить.

На нижних зубах у Юли бесплатные коронки. Их установили как моральную компенсацию. Спойлер: стало только хуже.

− Подарочные коронки устанавливали в момент, когда кровь хлестала, десна была отекшая. Отек спал и коронки отошли от десны. У меня в расстояние между коронкой и десной попадает еда. И реагирует на холодный воздух, жидкость. Их тоже надо снимать и все переделывать, − отмечает Юля.

БОЛЬ РАСПИРАЕТ, ВЫКРУЧИВАЕТ И ПУЛЬСИРУЕТ

Сейчас у Юли болит все. Голова, зубы, щека. Дома у нее в морозилке лежат две тряпочки: пока прикладывает к лицу одну, вторая охлаждается.

− Я теперь все о боли знаю. Что она распирает, выкручивает и пульсирует. Таблетки мне уже не помогают, потому что я их пью в неимоверных количествах, − признается Юлия.

Чтобы не болел хотя бы затылок, в другой клинике женщина заказала две маленькие капы. Они немного выдвигают челюсть вперед и возвращают родной прикус.

− Надо их носить как можно чаще. На ночь надеваю, утром зубки почистила, надела. Ношу до обеда. А потом до конца дня хожу без них. На работе не всегда получается зубы почистить. В них нельзя есть, нельзя горячее, холодное, − рассказывает Юлия.

По хорошему, женщине сейчас надо снять всю эту конструкцию и вытащить хотя бы импланты, вызывающие загноение. Но сделать она этого не может – ждет назначения судебной медицинской экспертизы. Когда врачи осмотрят ее, выявят, из-за чего у нее начались проблемы со здоровьем, Юля сможет снять все это и заняться своим здоровьем.

− Я просто умоляла на суде назначить экспертизу. Без нее нам никак не разобраться. Я ее оплачу. Срочно нужно, у меня отек в голове, безумные боли. Если я все это сниму, ничего не докажу уже. Поэтому надо, чтобы комиссия осмотрела. Все это зафиксируют, снимем и начну лечение, − рассказывает Юля.

Правда, доказать что-либо трудно. Ортопед и хирург работали хитро: на рекомендациях и рецептах нет чисел, а иногда и подписей. По документам Юля ни у одного из них не была.

Сначала врачи предложили подписать мировое соглашение. Они готовы вернуть 219 тысяч рублей. При том, что 120 из них Юля заплатила хирургу за удаление.

− Я уже 27 тысяч рублей потратила, чтобы доказать, что у меня есть проблемы, что я не истеричка. А мне, чтобы все это убрать и поставить новое теперь нужно больше миллиона.

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