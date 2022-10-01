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Общество1 октября 2022 5:18

Угадаете ли вы песню по картинке звуковой дорожки, а музыканта — по его силуэту? Тест для меломанов

Проверка знаний, приуроченная к международному дню музыки
Авторы (2):
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Кирилл ЛЕЖАК
Сейчас проверим, что вы там обычно слушаете в наушниках. Фото: usplash.com

Сейчас проверим, что вы там обычно слушаете в наушниках. Фото: usplash.com

Ну кто в нашем мире не слушает музыку? Но одно дело — составить плейлист любимых песен, а другое — изучать биографии певцов и следить за их судьбами. Мы составили тест, в котором нужно угадать музыканта по силуэту, а песню — по картинке саундтрека. Справитесь?

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