Угадаете ли вы песню по картинке звуковой дорожки, а музыканта — по его силуэту? Тест для меломанов

Сейчас проверим, что вы там обычно слушаете в наушниках. Фото: usplash.com

Ну кто в нашем мире не слушает музыку? Но одно дело — составить плейлист любимых песен, а другое — изучать биографии певцов и следить за их судьбами. Мы составили тест, в котором нужно угадать музыканта по силуэту, а песню — по картинке саундтрека. Справитесь?

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