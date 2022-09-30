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Общество30 сентября 2022 16:48

Выступление Вики Цыгановой и много флагов: как в Челябинске прошел митинг-концерт в поддержку Владимира Путина

Более 12 тысяч челябинцев собрались в парке Гагарина на митинге в поддержку Владимира Путина
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Челябинцы пришли на митинг целыми семьями

Челябинцы пришли на митинг целыми семьями

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня в челябинском парке Гагарина прошел митинг под названием «Мы вместе» в поддержку Владимира Путина. По предварительным данным, возле сцены собрались не меньше 12,5 тысяч челябинцев. У многих из них были плакаты и флаги. Перед началом концерта на экране транслировалось обращение президента на церемонии присоединения новых регионов России. А после этого на сцене выступила певица Вика Цыганова. КП-Челябинск показывает самые яркие моменты с концерта.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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