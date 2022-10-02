В Снежинске родители вернули мобилизованного учителя в школу

Учителя попросили вернуть коллеги, его ученики и родители. Фото: СОЦСЕТИ

Дети в школе №121 Снежинска Челябинской области могли остаться без учителя истории. Педагога и классного руководителя Евгения Зубрина призвали по частичной мобилизации.

— Принял повестку и ушел по призыву, — сообщили в официальной группе школы в социальных сетях.

После такой новости родители и коллеги Евгения Александровича начали обращаться с просьбами вернуть педагога во все инстанции, дошли до губернатора и уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

В аппарате омбудсмена нам рассказали, что к ним действительно поступило обращение с просьбой вернуть учителя, однако правовых оснований для этого не нашлось.

— Педагоги мобилизируются на общих основаниях, — пояснили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Сегодня, 2 августа, в школе сообщили, что учитель уже вернулся домой.

В Челябинской области по фактам необоснованной частичной мобилизации работает горячая линия уполномоченного по правам человека. Ранее руководитель аппарата Юлия Сударенко рассказала «КП-Челябинск», что 16 мужчин в регионе признали мобилизованными по ошибке и вернули домой.

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