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Общество30 сентября 2022 12:37

В Челябинской области вернулись домой 16 мужчин, мобилизованных по ошибке

Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко обработала 349 обращений
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Чтобы разобраться, южноуральцы обратились к омбудсмену

Чтобы разобраться, южноуральцы обратились к омбудсмену

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области 16 мужчин признали мобилизованными по ошибке. Об этом КП-Челябинск рассказала уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. По словам омбудсмена, всего на горячей линии было обработано 349 обращений.

— 16 граждан вернули домой, — рассказала Сударенко. — Поступило много обращений от многодетных или тех, кто имеет заболевания или имеет бронь от мобилизации.

Юлия Сударенко добавила, что обращения лучше присылать на электронную почту. Поскольку телефон у омбудсмена имеет много каналов, и не у всех южноуральцев получается дозвониться. Электронный адрес омбудсмена: ombudsman74@mail.ru.

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