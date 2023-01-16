Во что превратились дома для сирот Челябинской области, утепленные коробками из-под сока

Вместо утеплителя в крыше - коробки из под сока. Фото: Народный фронт

В Чесме Челябинской области в 2015 году сироты получили квартиры в свежепостроенных коттеджах на четырех хозяев. На этом история могла бы счастливо закончиться, но первой же зимой многие дома обнажили свои проблемы. Фундамент, по словам жильцов, начал крошиться, стены трескаться, из каждой щели дул ветер. Впереди сирот ждали 8 лет разбирательств и попыток довести до ума положенную по закону жилплощадь. Сейчас ситуацией заинтересовалась прокуратура. Но причиной разрухи может быть не только некачественная постройка, а небрежное отношение самих сирот к своему имуществу.

Евгения Векулина до сих пор помнит радость, которую она испытала, получив положенную по закону квартиру. Пусть и небольшая студия в Чесме в доме необычной конструкции, рассчитанном на четырех хозяев, зато своя. На всю округу такое жилье получили около 60 человек. Но, как рассказывает девушка, южноуральская зима быстро показала, что здания будто предназначены не для комфортной жизни, а для выживания.

Издалека дома выглядят даже симпатично. Фото: Евгения Векулина

– В квартирах очень холодно, мы согреваем улицу. Отопление от электричества, сколько не топи – дубак. Стены начали трескаться, расходиться. Потолок – доски, утеплитель из картонных коробок, а дальше небо. Нет вытяжки, рушится фундамент. Жить в таких условиях почти невозможно. На одном из судов эксперт из независимой челябинской конторы 45 минут зачитывал все несоответствия квартир ГОСТам – рассказала КП-Челябинск Евгения Викулина.

По подсчетам общественников из «Народного фронта», общая стоимость построенных в Чесме домов достигает 32 миллионов рублей из расчета в 800 тысяч рублей за квартиру. Сельские «умники» спрашивали хозяев – куда вы смотрели, когда получали жилье. Но что могли проверить совсем молодые ребята, у которых и собственности никакой раньше не было?

С проблемами сироты начали обращаться в администрацию Чесмы, откуда их перенаправляли к подрядчику – местному ИП. Строитель на обращения реагировал и, как говорят жильцы, главным инструментом в его руках была монтажная пена. Но что делать с квартирами, обращений по которым не было вовсе?

Щель заделана монтажной пеной. Фото: Евгения Векулина

– На сегодняшний день заключено 11 договоров безвозмездной передачи в собственность граждан, в оставшихся 49 квартирах либо изначально никто не проживал, либо они были брошены детьми-сиротами. Именно из-за этого во многих квартирах разморозилась система водоснабжения и теплоснабжения, а также было украдено имущество находившееся в жилом помещении, о чем были поданы заявления в полицию, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Чесменского района.

Еще в 2019 году чиновницу, ответственную за выдачу квартир суд признал виновной в халатности. Наказание – штраф в 40 тысяч рублей, отмененный по сроку давности. Дома были признаны несоответствующими нормам. 11 сирот должны были обеспечить новым жильем. В качестве альтернативы им предложили квартиры в поселке Огнеупорный, от которых люди отказались. Из-за этого многие односельчане усомнились в желании выпускников детских домов улучшить свою жизнь.

Фундамент крошится. Фото: Евгения Векулина

– Многие сироты квартиры оставили, а сами уехали. Кто-то сдавал жильцам, которые не заботились о состоянии домов. Другие просто жили, совершенно не заботясь о состоянии имущества. Без обслуживания во многих домах начались проблемы. Поэтому есть ощущение, что некоторые сироты решили обвинить администрацию в некачественной постройке и за счет этого обменять брошенные или разрушенные ими же квартиры на жилье лучше, – объяснил КП-Челябинск свою точку зрения источник, близкий к администрации Чесменского района.

Жители тоже указывают на то, что за участками якобы никто не ухаживает, дома обросли бурьяном и окружены мусором.

Крыльцо почти разломилось. Фото: Евгения Векулина

– В этих домиках в 2015 году как заселились туда, – сплошная разруха. В огородах не садят, вокруг бурьян. Половина дома сразу сдали в наем, половина толком не жили, – рассказывает в социальных сетях житель Чесмы Валерий.

В квартире отходят стены. Фото: Евгения Векулина

Но даже если часть хозяев и не ухаживают за своими участками и домами, это не отменяет того, что много ответственных граждан России получили недостаточно качественное жилье и вынуждены добиваться хоть какой-то справедливости, тратя нервы и время в суде.

Сироты честно говорят, что для них важен не только факт устранения жилищных проблем, но и признание того, что когда-то их, почти беспомощных молодых людей, жестоко обманули и использовали как способ подзаработать. Они надеются, что благодаря огласке таких случаев в области и стране станет меньше. Возможно, закон окажется на их стороне - проверку сейчас осуществляет прокуратура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru