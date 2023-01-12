В Челябинской области прокуратура проверит дома для сирот, утепленные коробками от сока

Обледеневшие крыши и коробочный утеплитель. Фото: ОНФ в Челябинской области

В Чесменском районе прокуратура проверит квартиры, которые выдали детям-сиротам. Об этом сообщили в региональном отделении «Общероссийского народного фронта», где ранее просили надзорное ведомство разобраться в ситуации.

Общественники подсчитали, что в четырехквартирных домах еще в 2015 году поселили 40 человек. По словам жителей, почти сразу в постройках стали разрушаться стены и внутренняя отделка. Зимой крыши промерзают насквозь. А при попытке провести ремонт чесменцы обнаружили, что в их квартирах в качестве утеплителя использовали пустые коробки из-под сока.

По подсчетам ОНФ, на строительство зданий ушло около 32 млн рублей. Сироты через суд пытаются добиться переселения в более теплые и надежные дома, но пока не успели.

Ранее в Челябинской области под суд отправили чиновника, поселившего сирот в квартиры без вентиляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.