Как бы не перепутать с тысячей: жители Челябинской области похвастались вернувшимися 5-рублевыми купюрами

Жители Озерска уверяют, что вот такие купюры уже есть в городе. Фото: "Подслушано в Озерске"/vk.com

Все уже забыли о бумажных пяти- и десятирублевках, привычно ссыпая монеты в кошельки и карманы. Но на днях жители Озерска Челябинской области поделились в соцсетях фотографией новых пятирублевых банкнот. Авторы говорят, что банкноты уже появились в городе. Разбираемся, что это за деньги и зачем их снова печатают.

— По дизайну и цвету на 1000 похожи. Бабульки будут путаться, и не только... Нельзя было цвет другой придумать? – пишет Tigra в соцсетях.

— Надо, наверно, десятикопеечную купюру выпустить, — считает Ирина.

— Они для озерчан только, а за колючкой их не принимают. Как будто только в Озерске они, — пишет Федот.

— Это удобнее, чем две горсти пятирублевок, десяток и проч. мелочи в кошельке, — парирует Елена.

На самом деле, как рассказали КП-Челябинск в челябинском отделении Банка России, банкноты номиналом 5 и 10 рублей и сейчас находятся в обращении, просто редко встречаются из-за того, что их несколько лет не печатали.

А это купюра образца 1997 года. Фото: cbr.ru

— В нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты, —комментируют КП-Челябинск в пресс-службе Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России. — Сейчас Банк России принял решение возобновить печать таких банкнот. Первая партия таких купюр уже выпущена в оборот. Однако речь не идет о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами. И те, и другие будут находиться в обращении.

Новые старые банкноты – образца 1997 года, но теперь они дополнительно покрываются защитным лаком. Как объяснили в региональном ЦБ, это позволяет увеличить срок их службы: теперь печать стала более выгодной, чем чеканка монет.

Точной информации о поступлении новых 5 и 10-рублевых банкнот в банки региона нет, но, судя по тому, что первая партия в России уже выпущена, скоро мы увидим их в Челябинской области. Как объяснял в интервью «Известиям» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, количество банкнот низкого номинала, выпущенных для конкретного региона, будет зависеть от потребности. Обращаться они будут локально, в некоторых регионах их вовсе будет невидно. В Челябинской области 5 и 10-рублевые купюры в любом случае появятся - даже если нет дефицита монет, их могут привезти из соседних регионов.

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