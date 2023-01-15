«Вези меня»: пьяная женщина оскорбила водителя такси и бегала за ним вокруг машины, пытаясь ударить

Особенно отличилась буйным нравом женщина. Фото: Копейск (В)Теме / Telegram

В Копейске Челябинской области таксист приехал на очередной заказ и будто попал в эпизод трешового сериала. Пьяная пассажирка и ее спутник за несколько минут успели оскорбить водителя по национальному признаку, спросить о желании жить и почти повторить фразу-мем «вези меня, мразь». Также в программе «шапито» погоня женщины за таксистом, эпичное падение и предложения интимного характера.

– Принял заказ, [адрес]. По приезду сразу начал получать оскорбления из-за того, что я другой нации. Я вежливо объяснил пассажирам, что отказываюсь их куда-либо везти, но они оказались пьяные и наглые, – рассказал водитель.

Конфликт водитель снял на видео. В нем присутствуют монтажные склейки, можно предположить, что вырезаны фрагменты, где таксист отвечает на оскорбления. Но даже так поведение людей не поддается никакому оправданию. Начинается фрагмент с того, что сидя на переднем пассажирском сидении, спутник женщины пытается оскорблениями заставить водителя ехать. В ответ, он также на повышенных тонах просит убрать руки, покинуть машину и оставить его в покое.

– Ты че приехал сюда вообще? Ты че приехал в Россию? Демон е….!

– Выходите из моей машины, я отказываю!

– Вези меня, по...р! Вези! На, демон е….! Отказывайся, а я буду ждать, пока отвезешь. […]Ты, слышь, жить хочешь вообще? […] , – после этих слов первый фрагмент прерывается.

В следующем фрагменте за рулем машины уже сидит женщина и держит в руках сигарету. Водитель на улице. Спутник пассажирки в это время молча сидит.

Потом женщина попыталась избить водителя и бегала за ним вокруг машин. Не смогла – эпично упала в снег.

Уезжая, водитель попал в аварию. Фото: Копейск (В)Теме / Telegram

От нетрезвой пары водитель попытался уехать, но из-за волнения или обиды не заметил припаркованную машину и врезался в нее. Пришлось оформлять ДТП.

Несмотря на прозвучавшие оскорбления и попытки насилия, заявление водитель писать не стал. Видео до сотрудников полиции, конечно, дошло. Они его изучили, вызвали всех участников. Но претензий у них друг к другу не осталось.

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