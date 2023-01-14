В Челябинской области рабочего затянуло в транспортерную ленту, мужчина погиб

СК проверит обеспечение техники безопасности Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 14 января, на одном из предприятий Пластовского района Челябинской области погиб мужчина. Он получил смертельные травмы, попав в движущуюся транспортерную ленту. СК объявил о проведении доследственной проверки.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ, — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Назначено судебно-медицинское исследование.

Отметим, что это далеко не последнее ЧП в Пластовском районе за последнее время. На шахте «Центральная» из-за падения лифта погиб обходчик. Из-за обрушения породы во время бурения оказался под завалами молодой горнорабочий.

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