В Пласте при обрушении породы погиб шахтер

Шахтер получил смертельные травмы
Фото: Евгения ГУСЕВА
Горнорабочий погиб в Пласте вечером 16 ноября при обрушении породы в шахте. Инцидент произошел во время бурения. Тело 28-летнего мужчины нашли под завалами.
— На месте происшествия работают следователи СК, спасатели и сотрудники контролирующих органов, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета. Там уточнили, что пока продолжается доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
Ранее в Челябинской области перевернулся автобус с сотрудниками промышленного предприятия.
Рабочий погиб также при обрушении строящегося дома в Троицке.
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