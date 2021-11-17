В Пласте при обрушении породы погиб шахтер

Шахтер получил смертельные травмы Фото: Евгения ГУСЕВА

Горнорабочий погиб в Пласте вечером 16 ноября при обрушении породы в шахте. Инцидент произошел во время бурения. Тело 28-летнего мужчины нашли под завалами.

— На месте происшествия работают следователи СК, спасатели и сотрудники контролирующих органов, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета. Там уточнили, что пока продолжается доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее в Челябинской области перевернулся автобус с сотрудниками промышленного предприятия.

Рабочий погиб также при обрушении строящегося дома в Троицке.

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