Аграрии Челябинской области обновляют технику для нового полевого сезона

Фото: пресс-служба минсельхоза

Первый в 2023 году новый энергонасыщенный трактор передан фермерскому предприятию в Уйский район. Оплаченный в конце прошлого года 420-сильный «Кировец» отправился индивидуальному предпринимателю Александру Гаврилову в село Кидыш. Машину, произведённую на Петербургском трактором заводе, подготовили к эксплуатации и отправили в хозяйство сотрудники компании «Челябагроснаб» – дилера завода-изготовителя.

– В 2022 году аграрии региона собрали богатый урожай зерновых культур, рекордный урожай масличных культур, обеспечили заготовку полуторагодового запаса кормов для животноводства. Важную роль в успешном ведении агробизнеса играет техническое оснащение наших предприятий и фермеров. Благодаря федеральной и региональной поддержке процесс обновления сельскохозяйственной техники идёт эффективно и способствует росту производства, – отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. – Аграрии уже начинают подготовку к очередному полевому сезону, и новая техника поможет решить важнейшие задачи увеличения урожайности и включения в оборот залежных земель.

В обработке у фермера Александра Гаврилова 4700 гектаров пашни, на которых он выращивает зерновые и масличные культуры. Поэтому он, в дополнение к уже имеющимся в хозяйстве тракторам «Т-150», «МТЗ» и «К-744», решил приобрести ещё один энергонасыщенный «Кировец».

– Рассчитываю увеличить в 2023 году площадь пашни в обработке, новый трактор будет задействован на полную мощность на вспашке, дисковании, глубокорыхлении, на весь сезон будет обеспечен работой, – рассказал Александр Гаврилов. – Будет работать в сцепке с дисковой бороной «Звезда» с шириной захвата 10 метров и глубокорыхлителем шириной 4,5 метра. За счёт большей ширины захвата новый «Кировец» будет экономить на вспашке около четырёх литров топлива на каждом гектаре. А это значит, что снизится себестоимость получаемой продукции.

Как рассказал руководитель отдела техники компании-дилера Евгений Халин, предприятие не только продаёт технику, но и организует её перевозку с завода в Челябинскую область. Вся техника проходит предпродажную подготовку, чтобы хозяйство получило её полностью готовой к работе.

«Также оказываем содействие в перевозке техники по Челябинской области после её приобретения, проводим гарантийное и послегарантийное обслуживание техники, – рассказал Евгений Халин. – Сейчас хозяйства работают на тракторах и спецтехнике так, как автомобилисты в городе: всё, что делают в автосервисах, мы делаем для агропредприятий Челябинской области. В 2022 году в Челябинскую область было продано 42 трактора «Кировец», а в 2023 году планируется реализовать 50 единиц. Это самый популярный трактор из энергонасыщенных тракторов. Хозяйствам очень нравится работать на них, потому что он за последние восемь лет претерпел очень много изменений, стал комфортным, не уступает импортным аналогам и дешевле их в несколько раз».

– Надо отдать должное нашим аграриям, что, несмотря на изменения рынка в условиях санкций, им удалось удержать темпы обновления техники, – комментирует исполняющий обязанности первого заместителя Министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов. – В 2022 году приобрели больше техники, чем в 2021 году, общая стоимость приобретённых сельхозмашин составила 3 миллиарда 772 миллиона рублей. Государственная поддержка этого направления составила 265 миллионов рублей из областного бюджета, компенсируется до 20 процентов затрат на приобретение техники. В 2022 году было около 330 заявителей, которые получили эту поддержку.

Кроме этого, аграрии могут взять льготный кредит на приобретение техники под 5% годовых, а также воспользоваться лизинговыми схемами, это тоже своего рода государственная поддержка.

С прошлого года субсидируется новое направление господдержки – приобретение информационно-консультационных систем и систем точного земледелия. Это цифровизация и автоматизация технологических процессов в отрасли. В 2022 году приобретено 236 элементов систем точного земледелия, и сегодня в области работают около 1200 единиц техники, оборудованной системами точного земледелия.

Также в 2022 году фермеры и сельхозорганизации приобрели 196 тракторов, 82 комбайна, 69 посевных комплексов и более 600 единиц различных агрегатов: сеялок, пресс-подборщиков, культиваторов, опрыскивателей, фронтальных самоходных погрузчиков, зерносушилок и сортировальных машин, прицепов и автомобилей.

Примечательно, что в общем объёме приобретённой техники импортные машины составляют только 5%. В основном, это узкоспециализированная техника, например, комбайн для сбора ягод или картофелеуборочный комбайн.

В российском сельхозмашиностроении, в свою очередь, продолжается процесс импортозамещения, происходит замена импортных комплектующих на отечественные, выстраивание новых кооперативных и логистических цепочек поставки. В обновлении парка сельхозтехники активное участие принимают региональные производители сельхозмашин и оборудования: «Челябинский компрессорный завод», «Трактор», «Варнаагромаш», «Заря» и «Спецэлеватормельмонтаж». Так, департамент сельскохозяйственных машин Челябинского компрессорного завода («ЧКЗ-Агро») более шести лет серийно производит и комплектует технику по индивидуальным запросам. Это 20 видов машин (ещё 3 находятся в разработке и на испытании): дискаторы шириной захвата от двух до десяти метров, глубокорыхлители, посевные комплексы с внесением минеральных удобрений, тракторные прицепы и все виды комплектующих и запчастей. Создаваемые «ЧКЗ-Агро» комплексы почвообрабатывающих и посевных машин соответствуют всем агротехнологическим требованиям, имеют большой запас прочности и высокую производительность. В 2021-2022 годах на предприятии было выпущено и продано более 170 единиц сельхозтехники.