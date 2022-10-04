В мэрии попросили подождать, пока тепло раздадут по всему городу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопление в Челябинске начали давать еще неделю назад – живительное тепло понемногу заполняет батареи многоэтажек. Но в городе по-прежнему остаются дома, где по-прежнему холодно. Да еще и с горячей водой проблемы. Почему так и что делать – поговорили в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск».

В ЧЕМ ПРИЧИНА

— В Челябинске пять ТЭЦ и 64 котельные. В этом году по поручению главы города принято решение начать отопительный сезон раньше, увидели по прогнозу, что холодно, и в понедельник, 26 сентября, подключили отопление, — объясняет замначальника УЖКХ Челябинска Александр Кочерещенко. — Но система отопления города инертна: пока теплоноситель раздаст по всем домам, пока пройдет настройка. Есть еще и центральные тепловые пункты, которые настраивают давление и температуру. С котельной и ТЭЦ идет вода с повышенной температурой, и подать ее сразу в радиатор потребителю нельзя – может произойти гидроудар и батареи просто разорвет. Поэтому я прошу отнестись с пониманием. Бывают ситуации, когда УК открыли дом полностью, а стояк какой-то не пошел, нужно выгнать воздух и перезапустить. Бывают ситуации, когда УК забыла открыть задвижку на дом, или дом с непосредственным способом управления забыл нанять слесаря для проведения работ.

Еще одной причиной, по словам Александра Кочерещенко, может стать технологическая проблема. В домах хоть и проводятся опрессовки летом, но проверки идут на холодной воде, а в трубы осенью поступает вода под 100 градусов, поэтому где-то могут возникнуть повреждения. Логично – многие сети изношены. Но, как заверил эксперт, в этом году жалоб гораздо меньше, чем в предыдущие периоды.

— Проводятся капитальные ремонты сетей. В этом году на 3 Интернационала, на Сони Кривой переложили «семисотку» — трубу, которая раздает тепло по району. На Сталеваров, Румянцева переложены большие трубопроводы, — говорит Александр Кочерещенко.

Причиной холодных труб могут изношенные сети. Фото: Олег Укладов

А ЕСЛИ НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ?

Жители ЖК «Ярославский» пожаловались на то, что из их кранов вместо горячей воды в 60 градусов бежит чуть теплая. На все претензии УК отправляет жителей к поставщику услуг, а они – снова в управляйку. Как объясняет коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин, это ненормально:

— Поставлять качественные коммунальные услуги должна управляющая компания, в том числе если речь идет о горячей воде и отоплении. УК обязана пригласить организацию, которая ответственна за поставку услуги, и в рамках комиссии с участием председателя совета дома и собственника, провести замер температуры и составить акт, — говорит Анатолий Вершинин. — Причин недостаточно горячей воды может быть несколько. Первая — услуга не дошла до дома. И второе — есть проблемы с бойлером и теплообменником. Так нередко получается при подаче отопления. Значит, опрессовка была проведена некачественно, вполсилы. Тоже самое — если из крана идет грязная или ржавая вода, значит или бойлер старый и изношенный, или недавно проводились работы.

Ситуация, когда нужно пропускать воду, чтобы получить ее горячей, собственников не устраивает – ведь по факту платить придется за больший объем потраченной воды. По мнению Анатолия Вершинина, управляйки в таких случаях отказываются делать замеры, чтобы не делать перерасчет.

— Нередко УК аффилирована за застройщиком, который строил котельную. Это же тогда придется что-то выяснять, устранять, делать перерасчет, а это никому не нужно, — говорит Анатолий Вершинин. — УК обязаны реагировать на жалобы.

Еще один момент — высокий уровень износа сетей. По словам Анатолия Вершинина, сети строились вместе с домами еще при СССР.

— С 90-х годов рынок коммунальных услуг стал частным, на нем неплохо зарабатывали. Но при этом практически не вкладывались в ремонт. А модернизация сетей требует миллиардов, средства регион получает из федерального бюджета, но их хватает чтобы «залатать дыры» и пережить старт отопительного сезона, — говорит Анатолий Вершинин.

Как добавил коммунальный омбудсмен, последние неделю-две на первом месте по количеству жалоб – соблюдение температурного режима при старте отопительного сезона. Вторая категория жалоб касается капитальных ремонтов, особенно в этом году всех волнуют энергоэффективные фасады. И третья категория жалоб, по словам Анатолия Вершинина, это нашествия насекомых – тараканов и клопов.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

В первую очередь Александр Кочерещенко советует обращаться с вопросами отопления в управляющую компанию. Если от УК бездействует, то в Госжилинспекцию, районную прокуратуру и в мэрию по телефону 263-21-21. Это номер принимает звонки круглосуточно, но это не аварийная служба – все жалобы УЖКХ берет на контроль. Если и это не помогает – эксперты советуют сменить управляющую компанию.

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