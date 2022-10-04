Сбор вещей для мобилизованных в Челябинске: куда нести пенки и спальники

Спальники нужны с расчетом на минусовую температуру. Фото: министерство культуры Челябинской области

30 сентября в Челябинской области начался масштабный сбор спальников и пенок для мобилизованных. С такой инициативой выступил сам губернатор Алексей Текслер. Он сказал, что правительство и так закупает мужчинам спальники, но в свободной продаже их почти нет.

— У нас туристический регион, многие путешествуют, ходят в походы, — написал губернатор в своем телеграм-канале. — Предлагаю помочь нашим призванным ребятам. Передать, у кого есть такая возможность, свои спальные мешки и туристические коврики. Важный момент — снаряжение должно быть рассчитано на использование в минусовые температуры. Свой спальник и коврик я уже передал.

Куда нести пенки и спальники для мобилизованных?

Сбор вещей для военных, которые уезжают на спецоперацию, находится в отделениях партии «Единая Россия» и в общественных приемных губернатора по всей области.

Главный офис сбора — в региональном исполкоме «Единой России»: ул. Свободы, 153.

Один из пунктов приема - РИК "Единой России". Фото: министерство культуры Челябинской области

Также вещи принимают в общественных приемных губернатора Челябинской области:

- в Центральном районе - ул. Красная, 59 (по пятницам с 18 до 19 часов);

- в Тракторозаводском районе – ул. Горького, 10 (по будням с 9 до 17);

- в Ленинском районе – ул. Гагарина, 22 (по пятницам с 11:30 до 13:30);

- в Курчатовском районе – Комсомольский пр., 41 (по четвергам с 14 до 16:30);

- в Калининском районе – ул. Кирова, 10 (по четвергам с 10 до 12);

- в Металлургическом районе – ул. Богдана Хмельницкого, 6 (по понедельникам с 13 до 15 и средам с 15:30 и 17:30).

Принести спальники можно в общественную палату Челябинской области на ул. Сони Кривой, 75а, в 515 кабинете на 5-м этаже (с 9:00 до 16:00), в молодежный ресурсный центр на Энгельса, 73 с торца и в Союз женщин на Кирова, 4а. Там график приема с 10 до 17.

В муниципалитетах спальники и туристические коврики принимают в местных отделениях партии «Единая Россия» и тоже в общественных приемных губернатора.

Помощь ошибочно мобилизованным жителям Челябинской области

3 октября в Челябинской области ошибочно мобилизованными признали 27 мужчин. И работа с мужчинами продолжается. Обратиться за помощью можно тремя способами:

1) к уполномоченному по правам человека Юлии Сударенко. По круглосуточному телефону горячей линии (351) 737-15-41, по электронной почте ombudsman74@mail.ru или лично на приеме с 8:30 до 17:30 без предварительной записи на ул. Цвиллинга, 51а;

2) через общероссийский народный фронт на ул. Цвиллинга, 20, по электронной почте 74region@onf.ru и по телефону (351) 264-64-14. Также во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»;

3) через контакт-центр по номеру 122.

Психологическая и юридическая помощь семьям мобилизованных

Семьям, чьи мужчины уехали на спецоперацию, окажут психологическую, гуманитарную, юридическую и бытовую помощь. Этим сейчас занимаются волонтеры из «Единой России» и студенты.

Чтобы получить поддержку, семьям мобилизованных южноуральцев нужно выбрать один из вариантов:

- написать в чат-бот @psy_myvmeste_bot в «Телеграме», «Вайбере» или во «ВКонтакте»;

- позвонить по номеру 8 800 200-34-11,

- зайти на сайт мывместе.рф.

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