Кто такой Борис Каплун: биография барабанщика ВИА «Ариэль»

Заслуженный артист России живет и работает в Челябинске. Фото: из личного архива Бориса Каплуна

В Челябинске Бориса Каплуна все знают как барабанщика и скрипача вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». Он носит почетное звание заслуженного артиста России. Но как музыкант появился в Челябинске, чем занимался до этого и что делает сейчас? Рассказываем о его биографии.

Детство Бориса Каплуна

Родился Борис Федорович 15 января 1951 года в Оренбурге. И тут сразу два интересных факта: во-первых, из-за неверной информации где-то пишут, что его день рождения 17 января, поэтому поздравления музыкант принимает дважды в год. А во-вторых, Каплун – не настоящая фамилия, их фамилия - Капул. Но во время войны отец потерял паспорт, и новый ему сделали с ошибкой, которую исправлять не стали.

Родители имели идеальный слух: по воспоминаниям Бориса Федоровича, у отца был драматический тенор бельканто (когда звук идет непринужденного, плавно, насыщенно), а мама, хоть и не имела сильного голоса, пела чисто. В детстве мальчик занимался на скрипке и… ходил на бокс! Говорит, что спортивные навыки потом ни раз пригождались во время районных потасовок в Оренбурге.

В детстве Борис Каплун занимался боксом. Фото: из личного архива Бориса Каплуна

После музыкальной школы было музыкальное училище, барабанил в своей группе «Звуки» и с джаз-оркестром выступал перед киносеансами, а потом – поехал поступать в уфимскую консерваторию. Но там Бориса Каплуна не приняли, и ему пришлось ехать в Челябинск – в государственный институт культуры, где он поступил на дирижерско-хоровое отделение.

Каплун и ВИА «Ариэль»

В это же время появляется ВИА «Ариэль», куда пригласили Бориса Каплуна в качестве барабанщика, вокалиста и скрипача. Через год ансамбль стал лауреатом конкурса «Серебряные струны», а Борис Каплун поделил первое место среди солистов вместе с Александром Градским.

Когда музыкант уже был в составе "Ариэля", ему пришла повестка в армию - в Чебаркуль. Фото: из личного архива Бориса Каплуна

В 70-80-е «Ариэль» были на пике популярности: давали по 3-5 концертов в день, собирали дворцы спорта. По словам Каплуна, они были как The Beatles для Великобритании и США, потому что были ни на кого не похожи: жанр смешивал поп, фолк и эстраду. В конце 80-х они еще на три года ездили в Германию по контракту, а вернулись уже туда, где музыка и вкусы изменились.

Узнаваемые усы появились не сразу. Найдете музыканта? Фото: из личного архива Бориса Каплуна

Несмотря на это коллектив продолжает существовать и по сей день: артисты могут собраться в любое время и дать концерт.

Борис Федорович до сих пор выступает в составе "Ариэль", но концерты они дают не регулярно. Фото: "КП" Архив

Визитной карточкой музыканта стали его роскошные усы. Но, оказывается, он носил их не всегда: отрастил специально для песни «Баба Яга» в 2012 году. Этот образ стал таким ярким и колоритным, что Борис Федорович оставил его и до сих пор носит узнаваемые усы с бакенбардами.

Личная жизнь

В 1973 году Борис Каплун женился на Елене. В этом браке у них появилось два сына: Александр и Алексей. Оба мальчика увлеклись музыкой, их первой учительницей стала мама, которая заведовала фортепианным отделением в музыкальной школе.

Старший сын выучился звукорежиссуре и играет на пианино, а младший планировал заниматься джазом, но сейчас играет в коллективе Uma2rman на клавишных. У обоих есть уже свои дети.

Чем Борис Каплун занимается сейчас

В феврале 1974 года Борис Каплун стал штатным сотрудником челябинской филармонии. Он выступает с благотворительными концертами, ведет теле- и радиопередачи, а также часто приходит на конкурсы в качестве члена жюри.

Сейчас музыкант - художественный руководитель детской школы искусств при оперном театре. Фото: vk.com/dshvi_chel

Четыре года он преподавал вокал в институте искусств имени Чайковского в Челябинске. А с 2017 года работает художественным руководителем детской школы вокального искусства, которая находится при челябинском оперном театре. Это уникальное для грода учреждение, потому что детей учат бесплатно, и они выступают на одной сцене с профессиональными артистами. Как-то даже исполняли итальянскую партию вместе с хором Большого театра. А в декабре всегда участвуют в благотворительном фестивале «Снежность», играя в постановках оперного театра.

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