«Хочу сделать Миасс кедровой столицей России»: многодетная семья из Челябинской области уже 10 лет выращивает по пять тысяч деревьев в год

Вадим Селезнев каждый год высаживает по 5-7 тысяч сибирских кедров. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Каждую весну большое семейство Селезневых из поселка под Миассом Челябинской области выходит на посадку сибирских кедров – в теплице рядом с домом получают жизнь порядка 5-7 тысяч деревьев. С такой поддержкой (в планах пятый ребенок) 44-летний Вадим Селезнев не боится трудностей: он своими руками построил дом, в 30 лет освоил профессию печника и уже 11-й год занимается кедровым питомником. Как мужчина признался журналисту «Комсомолки», он мечтает сделать из Миасса кедровую столицу России.

МНОГО ДЕТЕЙ – ЭТО ЗДОРОВО

Вадим и Людмила живут душа в душу уже 15 лет. О большой любви говорят и дети – старший 14-летний Валерий, три сестры Екатерина, Вера и Арина 3, 5 и 11 лет. В планах пятый малыш. В семье не тратят время и здоровье на алкоголь. Как рассказал Вадим, дети ни разу не видели нетрезвых родителей.

— Я считаю, что Бог дает, а мы берем, — говорит Вадим. — Своим примером хочу показать, что много детей – это ни нищета, ни бедность. Если стараться, то можно жить достойно. Например, у меня в планах обеспечить каждого ребенка своей квартирой к 18-летию. Не хочу, чтобы дети тратили всю свою жизнь на зарабатывание денег на жилье.

С супругой Людмилой они вместе уже 15 лет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В прошлом Вадим предприниматель, занимался офисами, торговлей. Но к 30 годам чисто городской житель начал осваивать строительство – большой семье нужен большой дом. Строить дом в коттеджном поселке неподалеку от озера Тургояк мужчина решил сам. Уж больно дорого обходятся услуги наемных рабочих. Начал понемногу осваивать стройку – крыша, электрика, сантехника, укладка печи. Так и увлекся печными делами. Сейчас Вадим вплотную занимается чисткой и ремонтом печей, выезжает в Миасс, Златоуст и Чебаркуль. В новый дом, на строительство которого ушло целых 11 лет, Селезневы переехали в прошлом году. До этого приходилось ютиться в однушке всей семьей.

У Селезневых четверо детей, пятый - в планах. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я ничего не боюсь, я все смогу. И супруга меня поддерживает. Правда, из 10 идей срабатывает одна, но не попробовать все 10 я не могу. Одна из таких сработавших идей – выращивать кедры, — говорит Вадим.

Семья Селезневых любит совместные походы. Например, на Таганай. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

КЕДРОВАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

Кедровый питомник Селезневы держат уже больше 10 лет. Выращивают деревья в теплице на участке – каждый год по 5-7 тысяч. Сначала проращивают орехи, потом высаживают в теплицу. Самая жаркая пора – весной. Две недели вся большая семья с детьми и друзьями с утра до вечера занимается в теплице. А летом Вадим продает маленькие кедры туристам, которые приезжают на озеро Тургояк. «Зимуют» подрастающие сибирские кедры под снегом.

Посмотрите, кедр родился! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Кедр – непростое дерево, дорогое, красивое. За ним нужно постоянно ухаживать. Чтобы вырастить 20-сантиметровое дерево, нужно четыре года. За год кедр вырастает всего на 5 см. Метровое дерево стоит порядка 6 тысяч рублей. Но саженцев выше 50 см почти не остается – к этому моменту почти все раскупают. Сейчас вот еще вышли на продажи по всей России через маркетплейсы, — рассказывает Вадим.

За год кедр вырастает всего на 5 сантиметров. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Но идея у Селезнева не только в том, чтобы продавать красивые деревья и зарабатывать на этом. Вадим рассказывает, что встречаются покупатели, которые никогда в жизни не сажали деревья! А ведь, когда люди это делают, становятся чуточку добрее, уверен мужчина. А это значит, что своими деревьями Селезнев делает людей добрее, душевнее.

— Представьте, кедр живет 800 лет, и он всегда будет помнить о том, кто его посадил, — добавляет Вадим.

Весной кедры высаживают в теплицу. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Но самая глобальная и долгоиграющая цель — через 30-40 лет сделать Миасс кедровой столицей России, здравницей мирового уровня.

— Я хочу здесь жить, и чтобы мои дети жили в кедровой роще. Ведь весь Миасс можно засадить кедрами. В планах сделать ежегодные экопраздник для жителей, чтобы бесплатно деревья сажали в детских садах, школах. Предлагал идею администрации, подавался на губернаторский проект. Я готов предоставить бесплатно саженцы, но мне сложно самому заниматься организацией. Но на грант я не прошел – мол, идея хорошая, но денег на организацию мы не дадим, — говорит Вадим Селезнев. — Только представьте: через 50-60 лет пойдут орехи, птицы и животные начнут их растаскивать и прятать. Орехи прорастут и дадут новые деревья. Надеюсь, запустится процесс по глобальному распространению кедра в России. Почему рассчитываю на всю Россию? Потому что туристы с Тургояка, которые покупают у меня саженцы, развозят кедры по всей стране. И наши дети, внуки, правнуки будут жить в кедровых лесах!

"Зимуют" кедры под снегом. Так они становятся крепче. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Почему именно кедры? — спросили мы у Вадима.

— Послушайте песню «Человек сажал деревья» — возможно, и у вас где-то внутри зазвенит, — отвечает мужчина.

Несмотря на высокую цену, сибирские кедры охотно покупают гости Миасса со всей страны. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.