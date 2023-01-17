«Сидел за последней партой и смотрел в окно»: в Челябинске ученик гимназии покончил с собой

За день до трагедии ничего подозрительного в поведении парня не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

11-классник из челябинской гимназии покончил с собой. Это была его вторая попытка суицида. Информацию о случившемся КП-Челябинск подтвердили несколько источников. Известно, что парня мертвым обнаружила его мать. Она вернулась домой после работы, около 40 минут ходила по квартире, и только потом решила заглянуть в комнату сына. Женщина открыла дверь и увидела его бездыханное тело.

По нашей информации, инцидент случился в четверг, 12 января, в тот день школьник не пришел на занятия. В среду мальчик присутствовал на уроках, и ничего из ряда вон выходящего в его поведении замечено не было. Хотя, как нам рассказал источник из школы, погибший был довольно скрытным и загадочным парнем. Он все время сидел за последней партой и подолгу смотрел в окно.

В его жизни уже была одна попытка суицида — из-за бывшей девушки. По информации инсайдера, ее родители запрещали им общаться, и парень пошел на крайние меры. Тогда трагедии удалось избежать, и классного руководителя попросили обратить особое внимание на ученика.

Что стало причиной отчаянного шага в этот раз, пока неизвестно. Но накануне трагедии у гимназиста дома ночевала его нынешная девушка.

— В отношениях у них было все в порядке. В тот вечер они смотрели аниме, не ругались. Строили планы на будущее, — добавил инсайдер.

Примечательно, что трагедия произошла незадолго до дня рождения парня, которое должно было состояться вчера, 16 января.

Похороны мальчика все еще не состоялись, поскольку идет судмедэкспертиза.

Кроме матери, гимназист жил с отчимом. В тот день мужчина не заходил в квартиру, а просто оставил корм для питомцев в подъезде. Возможно, он стучался в двери, но парень уже был мертвым, и поэтому ему никто не открыл.

По нашим данным, учителя школы написали объяснительные в связи с произошедшим. КП-Челябинск связалась с директором гимназии, но она отказалась давать комментарии по телефону. В пресс-службе Следственного комитета информации об инциденте пока нет.

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