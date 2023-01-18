«Ухо примерзло к стеклу!»: южноуральцы застряли в горах и слегли с простудой после турпоездки в Казань на дырявом автобусе без печки

Несколько морозных дней туристы катались в неотапливаемом салоне. Фото: предоставлено КП

Поехали посмотреть Казань, но красот через заледеневшие окна не увидели. Вдобавок сами намерзлись и слегли с простудой. Совсем не на ура закончился автобусный тур от фирмы «Ура! Выходные!» для супругов из Челябинской области. Настрадались и другие участники морозной экскурсии, прошедшей с 5 по 8 января. А это больше 30 человек.

Организатор поездки словно испарился. На связь не выходит. Возмущенных южноуральцев, по их словам, занес в черный список. Еще в пути. Как только они начали жаловаться и просить разобраться с проблемой. Решил сэкономить, уверены туристы: заказал старый неисправный автобус с дырами в полу и сифонящими стеклами. В дороге он неоднократно ломался. Встал в горах под Симом. Печка и вовсе не грела. Как раз мороз ударил под – 40! Дошло до вызова МЧС. Цена такого сервиса – почти 8 тысяч рублей с человека.

Пострадавшие намерены привлечь предпринимателя к ответу. Готовят обращение в надзорные органы. Как путешествуя, не уехать в неприятности – выясняем детали «ледяного тура» и консультируемся у экспертов.

СТЕКЛА ПРОТИРАЛИ СОЛЬЮ, ДЫРЫ В ПОЛУ ЗАКЛЕИВАЛИ ЦЕЛЛОФАНОМ

– Вот так подарочек получился… – грустит Наталия Любимова. Родителей по случаю юбилея она решила обрадовать туристической поездкой. Целых два дня по живописной зимней Казани! Выбрала автобусный тур Дениса Тарасова («Ура! Выходные!», — Прим. ред.). Знакомые хвалили.

Накануне отправления южноуральцы уточнили у организатора состоится ли поездка. И будет ли автобус теплым. Как раз прогнозировали лютые холода. Предприниматель успокоил – все в силе. И пройдет комфортно. И даже слегка обиделся. Мол, что за вопросы. Пояснил звонящим: в деле он не первый год.

Каково было удивление туристов, когда вместо обещанного комфортабельного автобуса приехал старый, «видавший виды» Kia. Неприятности ждать не заставили. Встали уже в районе Уфы. Лопнул патрубок системы охлаждения. Благо, неподалеку оказалось придорожное кафе. Там люди и грелись. Больше часа водитель устранял поломку.

Помогал коллеге отец Наталии Виталий Шевченко. По профессии он шофер. Поехал отдохнуть, называется. С горем пополам справились и отправились дальше.

– С этого момента вообще дубак стал. Печка толком не работала. Никакого удовольствия не испытали. Казань, по сути, не видели. Идет экскурсия. Посмотрите налево, посмотрите направо. А стекла-то все замерзшие. Как в берлоге просидели! – огорчается Виталий в беседе с КП-Челябинск. – Водителям спасибо. Солью протирали окна. Но надолго не хватало. Сразу коркой покрывались. Мороз дай бог был!

Поначалу супруга Виталия немного улыбалась. После поломки эмоции резко ушли в минус – в салоне похолодало, стекла облепил лед. Фото: предоставлено КП

В окнах – щели. В полу – дыры. Отовсюду дует. Такой поездку помнит группа. И ее сопровождающий Рамиль.

– Целлофаном, тряпками – пытался заткнуть дырки как мог. За людей переживал, – делится с КП-Челябинск южноуралец. – Детям уступил свое место. Впереди потеплее было. Двое ребятишек от холода чуть ли не истерить начали. Кричали, по креслам прыгали.

На обратном пути невмоготу стало уже и взрослым. Виталий не чувствовал ног – разулся и сел в позу лотоса, чтобы хоть так их согреть. Шапка, куртка не спасали.

– Сосед облокотился к окну и заснул. Так у него ухо примерзло к стеклу! – восклицает турист. – Отогрели, потихоньку оторвали.

Щели в стеклах пропускали снег. Напор холода через дырявое днище тряпка и целлофан сдержать не могли. Фото: предоставлено КП

В Уральских горах не выдержало и железо. Двигатель глох, говорит участница поездки Юлия Коробейникова. Мороз давил под 40. Водительскую дверь отогревали паяльной лампой. Дошло до вызова спасателей. Они сопроводили еле едущий и задубевший KIA до ближайшего кафе на трассе М-5, сообщили КП-Челябинск в пресс-службе МЧС. Неподалеку от Сима путешественники наконец ощутили тепло.

– Спасатели настояли: пока все не отогреются, дальше не поедем, – рассказывает Юлия. – В кафе мы заставили позвонить водителей в транспортную компанию и вызвать за нами другую машину. И потихоньку на этом же автобусе поехали навстречу.

Из Челябинска отправились два микроавтобуса. Пересадка была в Златоусте. Кое-как бедолаги оказались дома. После такого тура Виталий с супругой слегли от простуды. Пришлось брать больничный.

– Заболели наверняка многие. Возмущена была вся группа, – поясняет их дочь Наталия. – Писали, звонили организатору Денису. И после поездки, и еще в дороге. Он же должен был помочь. Но никому не отвечал. Сообщения читал. А потом добавил в черный список.

Рамилю организатор, правда, отзвонился. И за работу заплатил. Виноватым в морозном туре себя не посчитал. Претензии просил адресовать транспортной компании. А они были и у сопровождающего – мужчина после тура провалялся в койке с температурой.

«СОВЕСТИ НЕТ У НЕГО». РЕШИЛ СЭКОНОМИТЬ

Желания сотрудничать с Тарасовым у Рамиля теперь отпало. Хотя он уже не раз сопровождал его туры. В том числе зимой. Но чтоб такая морозная поездка – это впервые, говорит мужчина. Обычно, все было хорошо. В новинку старый холодный автобус и для водителей. С их слов, предыдущие путешествия в Казань на Новый год и в первых числах января прошли на теплой, комфортной машине.

Почему система вдруг дала сбой, мы попытались узнать у самого организатора поездок. К удивлению, Денис Тарасов оказался абсолютно несведущ. Зато вежлив:

– Не знаю, что там вам рассказывают. Не слышал про такое. Без понятия.

– Денис, ну как же так? Люди ведь писали, звонили вам, продолжает разговор корреспондент КП-Челябинск.

– Я не занимаюсь этим, извините.

– Еще как занимается! Уже 7 лет. Совести нет у него, – парируют возмущенные участники той злосчастной поездки. Предприниматель их лично провожал с Алого поля. И обещал встретить. Но по понятным причинам, этого не сделал.

КП-Челябинск известно, что многострадальный автобус предоставляла транспортная компания «Автолайнер». Там инцидент подтвердили. И обещали дать комментарий. Пока его все еще нет.

Туристы считают: старый неисправный автобус Тарасов заказал сознательно. Решил сэкономить. Полная группа из 40 человек не набралась. Остались непроданными 6 мест.

Недочеты в работе бизнесмена находили и другие клиенты. Об этом они пишут в социальных сетях.

– С этой тургруппой ездила в Кунгур. Хамство сопровождающей, обман в предоставленных услугах. «Ура! Выходные!» – та еще компания, – отмечает Кира Беляева.

– Однажды ездили с этой группой. Гид заблудился на обратном пути. Нас вывел наш же же попутчик, – вспоминает казус Евгения Абельдинова.

А намерзшихся южноуральцев больше всего огорчил полный игнор со стороны организатора.

– Самое обидное, что заработал. И в такой сложный момент бросил всех, – сокрушаются они.

Пострадавшие надеются, что предприниматель хотя бы объяснится. Если бы сделал это сразу, поясняет Наталия Любимова, то и волну бы не поднимали. Впрочем, другие участники той поездки намерены гнать ее дальше. Копейчайне, среди которых был юрист, готовят обращение в Роспотребнадзор.

«НЕ КЛЮЙТЕ НА ДЕШЕВИЗНУ». УЧИМСЯ ВЫБИРАТЬ ТУРОПЕРАТОРА

Путешественники не отрицают, что у Тарасова их привлекла цена. Путевка на одного человека обошлась в 7900 рублей. Рассчитывались переводом на карту. Чеков нет. Договоров не заключали. В компании заверяли, что есть страховка. Все устно.

При таком раскладе итог поездки неудивителен, отмечает в интервью КП-Челябинск президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода:

– Не бывает хороших дешевых туров. Килограмм пармезана за 500 рублей я не получу. И здесь то же самое. У проверенных туроператоров такие путевки в Казань стоят под 20 тысяч рублей. К ним и нужно обращаться. Не клюйте на дешевизну.

Если цена низкая, то компания экономит: отказывается от страховок, выбирает отели на отшибе, нанимает транспортную компанию подешевле. За качественным транспортом сейчас обращаются в соседний Екатеринбург, делится опытом Инна Лобода. Автопарк Челябинска и его обслуживание оставляют желать лучшего. Часто автобусы с неполадками – то печка не греет, то сиденья уже не откидываются, то звенит что-то в пути.

Транспортная компания и подвела Тарасова, говорит президент ассоциации. Но не оправдывает его – все равно ответственность лежит на бизнесмене. Причем она может быть серьезной, если такие многодневные туры он организовывает без лицензии. Это незаконное предпринимательство.

Чтобы при выборе путевки не нарваться на нерадивых коммерсантов, специалист из туристической сферы призывает придерживаться следующих правил:

– проверять у компании наличие лицензии. Она должна быть в едином реестре туроператоров (РТО). Узнать это можно на сайте Ростуризма, введя в строку поиска юридическое название фирмы («Ура! Выходные!» мы там не нашли. Возможно, официально компания называется иначе);

– требовать заключения полноценного договора – онлайн-оферты или письменного с печатью. В документы должны быть указаны вхождение в РТО, перечень услуг (в каком отеле проживание, какое питание, марка автобуса и т.д.), кто и у кого их приобретает, стоимость путевки;

– получать платежные документы, подтверждающие факт оплаты.

Если компания Тарасова входит в РТО, то это уже хорошо, подчеркивает Инна. Недовольные его услугами южноуральцы могут рассчитывать на компенсацию. Лицензированные туроператоры имеют страховую сумму – минимум 500 тысяч рублей. Эти деньги — гарант того, что в случае спорных ситуаций ущерб или деньги за путевку удастся возместить. Правда, через суд, если туроператор откажется делать это добровольно.

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