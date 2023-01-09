Мороз сегодня кусачий как акула Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первая рабочая неделя 2023 года началась с трескучих морозов. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на 8 утра понедельник, 9 января, в Челябинске -26 градусов, ощущается как -32.

ЕДДС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Уважаемые челябинцы! В связи с низкими температурами наружного воздуха увеличивается риск пожаров от печного и газового отопления, электронагревательных приборов, перегрузки электрической сети. Будьте бдительны, не нарушайте правила пожарной безопасности!

ОБОГРЕЛИ ПАССАЖИРОВ И ПОЧИНИЛИ АВТОБУС

Не обошлось без ЧП на дорогах. Сегодня утром в 36-градусный мороз на трассе М-5 в Ашинском районе у автобуса «Аша-Кропачево» сломались тормоза. На помощь прибыли сотрудники ДПС.

— Командир взвода капитан полиции Денис Тухватов и инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Александр Самарин и лейтенант полиции Алексей Агарков, пересадили пассажиров вышедшего из строя транспортного средства в другой попутный автобус. После чего Госавтоинспекторы остались вместе с водителем, устранять неисправность тормозной системы. Через два часа проблема в неисправности была устранена и автобус смог успешно перемещаться своим ходом, — сообщили в ГИБДД области.

При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112.

ГДЕ ХОЛОДНЕЕ ВСЕГО?

Жесткие морозы, пришедшие в Челябинскую область, особенно хорошо ощущаются на Таганае. В районе Черной скалы температура воздуха опустилась аж до -43 градусов, а в Верх Катаве — до -39.

ЗАКРУТИЛИСЬ

Возле ТРК «Горки» закрыли колесо обозрения. Узнать о работе аттракциона возле «Мегаполиса» пока не удалось — телефоны развлекательного комплекса не отвечают.

ЗАПЕРТЫЙ В МОРОЗ

Тем временем в Троицке спасли годовалого ребенка, запершего себя в машине в 30-градусный мороз. Родители усадили сына в детское кресло на переднем сиденье. Пока отец обходил машину, чтобы занять место водителя, шустрый малыш дотянулся до ключей и заблокировал в автомобиле центральный замок.

ОТМЕНЕНЫ АВТОБУСЫ В КАЗАХСТАН И СОСЕДНИЕ РЕГИОНЫ

— По погодным условиям из-за морозов отменены 16 рейсов. По области это автобусы в Нязепетровск, Златоуст, Увильды, Карабаш и село Каракульское. Также отмена коснулась рейсов в соседние регионы — до Уфы, Кургана и Куртамыша. И в Казахстан — в Кустанай и Рудный, — сообщил КП-Челябинск руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

Информацию по отмене дает перевозчик. Увы, не у всех есть теплые гаражи.

— Пассажиров отправляем следующими рейсами другого перевозчика. Есть же еще и транзитные автобусы. Можно оформить возврат денег. В кассе, где покупался билет, или на сайте. С этим проблем нет, — объяснил Сергей Валеев.

На автовокзалах не исключают, что и завтра будут отмены рейсов.

КАК СПАСТИСЬ ОТ ХОЛОДА

В морозы мы стараемся надеть на себя все самое теплое. Но лицо все равно остаются уязвимым. Как правильно ухаживать за кожей зимой, чтобы каждый раз не превращаться в шелушащийся красный помидор, мы узнали у челябинского косметолога Валентины Желавской.

Также у нас есть памятка что делать при обморожениях.

Инфографика: Сергей ЗВЕРЕВ

ВЫВОЗИТ ЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ?

Между тем, горожане жалуются и на общественный транспорт.

— Где 9 автобус? Простояла с 6:20 до 7:10 — ни один не проехал. С «Ньютона» и так сложно уехать, так еще и автобусы на рейсы не выводите. А на улице ведь не лето все-таки, — жалуется Ольга в сообществе «Челябинский транспорт».

— Простоял на остановке 11 микрорайон в сторону Свердловского проспекта с 7:10 до 7:40 ни одного автобуса 18 и 31 маршрута не прошло, хотя по расписанию 18 должен был быть 7:15; 7-26, а 31 должен был быть в 7:16; 7:24. Зато после 7:40 и 18 и 31 ехали по два автобуса подряд в радиусе одной остановки, — рассказывает Андрей в том же паблике.

— С вокзала автобусы и маршрутки битком идут, — рассказал читатель КП Эдуард. — А вот в троллейбусе №17 оказалось свободно.

В общественном транспорте даже можно найти свободные места Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Беда, как говорится, не приходит одна: на улице Труда трамвай сошел с рельсов. Движение в направлении ЧГРЭС организовано от трамвайного депо №1.

Зато у самолетов сегодня проблем нет.

— Аэропорт работает в штатном режиме. все в порядке, — сообщили в пресс-службе Челябинского авиапредприятия.

ЗАВЕЛИСЬ НЕ ВСЕ

У многих горожан не завелись автомобили, а кто-то не рискнул пойти на остановку и вызвать такси. И тут челябинцев ждал неприятный сюрприз:

— Думала в 7 утра будет дешевле. А нет — до центра 608 рублей, — рассказала жительница «Паркового-2» Алена. — Ближе к 8 часом стало под 700 рублей.

Поездка до центра от ЧТПЗ обойдется в 550 рублей, от АМЗ 435 рублей, от Чичерина — 564 рубля. Такие цифры сообщают наши читатели.

Некоторые работодатели сжалились над сотрудниками и разрешили поработать из дома.

ШКОЛЬНИКАМ ПРОДИЛИ КАНИКУЛЫ

А вот школьникам никуда спешить не надо: сегодня занятия отменили для всех. А вот в Снежинске пошли на опережение и продлили каникулы на 9 и 10 января. Кстати, у нас есть памятка, при какой температуре отменяют занятия.

Инфографика: Сергей ЗВЕРЕВ

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