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Общество5 октября 2022 4:18

«Достаем двойные листочки»: в День учителя проверяем, все ли крылатые фразы педагогов вы помните. Тест

Собрали 10 самых популярных высказываний, которые звучат в каждой школе
Авторы (2):
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Кирилл ЛЕЖАК
Эти выражения помнит каждый ученик, даже бывший

Эти выражения помнит каждый ученик, даже бывший

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Насколько хорошо вы учились в школе — не важно. Крылатые фразы учителей помнят и отличники, и троечники. К Дню учителя «Комсомолка» составила тест, который возвращает в школьные годы. От некоторых фраз у нас до сих пор мороз по коже.

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