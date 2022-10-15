Построил первую электростанцию у себя во дворе: как один купец Челябинск развивал

Дом обклеен объявлениями, все потрескалось, на окнах толстый слой пыли. Фото: Егор ИВЛЕВ

Во дворе старинного особняка Колбина на улице Труда, 66 в Челябинске притаилась лиственница – практически ровесница города. Сейчас она, как и дом, находятся в удручающем состоянии. А когда-то под ней играли дети горожанина, который построил первую в Челябинске электростанцию, установил телефонную сеть, был инициатором проекта электрического трамвая, владел каменными карьерами в бору и сделал огромный вклад в развитие родного города.

Новая адресная табличка выбивается из внешнего вида дома, забора и флигеля. Фото: Егор ИВЛЕВ

САМОЕ СТАРОЕ ДЕРЕВО ЧЕЛЯБИНСКА

В центре Челябинска на улице Труда притаилось, наверное, самое старое дерево. Сибирская лиственница уже не первую сотню лет наблюдает за городом. Сейчас ее состояние вызывает какую-то тоску. Но на старых фотографиях она пышная и, что самое главное, живая.

− На дореволюционных фотографиях, датируемых началом 20 века, это дерево уже высотой с дом, довольно взрослое. Ботаники, когда в 2 000-е годы делали заключение, сказали, что 200 лет дереву однозначно есть, судя по высоте и размеру ствола. Возможно, и старше, − рассказал краевед-энтузиаст Алексей Васильев.

Так дом изменился более чем за 100 лет. Фото: Егор ИВЛЕВ

Есть даже вероятность, что это дерево – ровесник Челябинска, начиная с крепости. Уже давно дерево выглядит погибшим, так ли это на самом деле, пока не известно. Черное, словно после пожара оно уже не радует, а настораживает.

− Предлагаю законсервировать ее и сделать такой эко-памятник, − высказался по этому поводу краевед. Алексей предлагает установить табличку и открыть проход к дереву.

Лиственница – практически ровесница города. Фото: Егор ИВЛЕВ

ДОМ ВЫГЛЯДИТ КАК КОНСТРУКТОР

В сам дом или хотя бы во двор сейчас попасть невозможно. Еще год назад ворота были нараспашку, а внутри работали автосервисы. Дом обклеен объявлениями, все потрескалось, на окнах толстый слой пыли, старая табличка заржавела, а новая выглядит не уместно.

Во двор проход закрыт, а внутри там все заброшено. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сам особняк представляет собой архитектурную ценность – он иллюстрирует переломный момент в архитектуре Челябинска.

− Дом Первухина – одно из первых строений в Челябинске, где появились элементы убранства. Украшенные наличники, сам фасад необычно сделан. До этого дома строили небольшими и практически без декора. С парадного фасада если посмотрим на дом, сейчас крыша кривая, а до революции там был мезонин – декоративный выступ. Почему его снесли, неизвестно, − рассказывает краевед-энтузиаст.

Дом выглядит как конструктор – словно два здания склеили вместе. С улицы Труда дом двухэтажный: цокольный и второй с большими окнами. А с другой стороны трехэтажный и с полуподвалом. Возможно, Первухин строил свой дом на основе более старых построек.

Окна разные, как будто дом слепили из двух. Фото: Егор ИВЛЕВ

− Насколько парадная часть интересна и красива, настолько тяп-ляп сделана тыловая часть. Есть фотографии с подвала этого дома. Там полукруглые своды. Похожий очень подвал в особняке Архипова на перекрестке улиц Коммуны и Васенко. И в документах тоже говорится, что Архипов приобрел участок с постройками и на его месте построил дом. Ощущение, что были более старые здания с этими капитальными подвалами. Их назначение трудно понять. Такие своды подразумевают большое, тяжелое сверху здание. А эти дома скромные достаточно.

Точной даты постройки дома нет. В раскладочных ведомостях он появляется в 1873 году как дом купца Первухина. После его смерти в доме жил известный доктор Владислав Загорский.

Своды потолков в подвале очень интересные. Фото: Юрий Латышев / livejournal.com

ЧЕЛОВЕК С ОГРОМНОЙ ЖИЗНЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СИЛОЙ

В 1901 году дом покупает купец и общественный деятель Василий Колбин. Василий Михайлович происходил из казаков и был потомком первооснователей Челябинска. У него было еще несколько доходных домов, которые он сдавал в аренду, в разных частях города.

Но для жизни семья выбрала именно этот домик в центре города с флигелем и основательным забором. Восемь детей Колбиных играли под той самой лиственницей, а их отец в это время развивал город.

У Василия Михайловича был основной «бизнес» − каменоломни. Сегодня нам об этом напомнят огромные ямы в городском бору и парке Гагарина. Но прославился он в Челябинске в первую очередь как меценат и общественный деятель.

− Человек был деятельный, с огромной жизненной и предпринимательской силой. Очень прогрессивный для своего возраста и местонахождения, − рассказывает о Колбине краевед Алексей Васильев.

За свой счет Колбин построил здание ремесленного училища, первого мужского приходского училища, второго этажа здания церковно-приходской школы. Учиться смогли дети рабочих и обычных горожан.

Изображение Колбина на табличке похоже делали с этого портрета. Фото: Егор ИВЛЕВ

ПОСТРОИЛ У СЕБЯ ВО ДВОРЕ ПЕРВУЮ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

В 1905 году Колбин строит у себя во дворе первую в Челябинске электростанцию. Правда, до наших дней она не сохранилась. После смерти Василия Михайловича на ее месте построили новую, которая работала, пока не появилась ЧГРЭС.

Первые небольшие электростанции в Челябинске появлялись у купцов. Они обеспечивали электричеством только их владения. Такие, например, были установлены в магазине Валеева (ныне «Молодежная мода»), пассаже братьев Яушевых (картинная галерея) и чаеразвесочной фабрике Кузнецова на улице Елькина.

Но городской сети не было. Улицы освещали газовыми фонарями, которые зажигали и гасили вручную. А в домах пользовались керосиновыми лампочками.

− Из-за того, что улицы не освещались, было раздолье для преступников, поэтому Челябинск и называют зауральским Чикаго. Колбин выходил несколько раз к Городской Думе с предложением построить электроделательный завод. И в 1905 году его идею наконец-то поддержали, и во дворе своего дома он построил электростанцию. Работало все на дизельном топливе. Провели сеть по улице Сибирской (Труда), Большой (Цвиллинга), Уфимской (Кирова). Центральная часть была освещена, электричество в дома было подано, − рассказывает Алексей Васильев.

На этом месте была первая в Челябинске городская электростанция. Фото: Егор ИВЛЕВ

Почти сразу после строительства электростанции Колбин предлагает пустить в Челябинске электрический трамвай. Завод вырабатывал больше электричества, чем было нужно. Но эту идею реализовали уже после смерти купца, в советское время.

− Есть мнение, что он столкнулся с интересами извозчиков. Лобби извозчиков в городской думе не дало проекту трамвая развиться дальше. Это очень напоминает сегодняшнюю историю с общественным транспортом. Видно, что общественный транспорт побеждает понемногу, но еще год назад газельки и ПАЗики были как извозчики 20 века. Сейчас у городской власти сдвиги позитивные, а тогда Колбин не смог их победить, − рассказывает краевед-энтузиаст.

УЧАСТВОВАЛ В ПОЯВЛЕНИИ ВОДОПРОВОДА, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И ПОЖАРНОМ ОРКЕСТРЕ

Примерно в это же время Василий Колбин помогал в создании челябинского центрального водопровода. К этому он приложил не только свою руку, но и кошелек.

− Как явление водопровод в городе появился в конце 19 века, когда начали строить железную дорогу. Недалеко от набережной до сих пор сохранилось здание первой водокачки. Но эту воду поставляли на станцию. По улице Свободы шел водопровод, из Миасса закачивали воду и перегоняли ее на вокзал. Использовали для нужд станции, в дома не поставляли, − объясняет краевед.

На доме есть табличка, посвященная Колбину. Фото: Егор ИВЛЕВ

В 1910 году глава города Александр Бейвель предложил инженеру железной дороги Аркадию Федорову создать проект челябинского водопровода. Для работы создали специальную комиссию, куда вошел и Колбин.

− Забор воды осуществлялся из Миасса между современными микрорайоном Западный луч и жилым комплексом «Манхэттен». Колбин, правда, до начала работы водопровода не дожил. Дизельную машину, которая генерировала энергию на колбинской электростанции, использовали потом на общественной водокачке, чтобы обеспечивать работу насосов, − разъясняет краевед.

А вот в телефонизации Челябинска Колбин успел поучаствовать. Благодаря ему в городе установилась единая телефонная связь. До этого состоятельные челябинцы устанавливали телефоны, например, в своих лавках и домах, чтобы контролировать процесс.

Василий Колбин даже пожарный оркестр организовал! Купец благоустроил сад-остров, который находился там, где сейчас недостроенный конгресс-холл, и проводил там выступления. Говорят, Колбин даже сам иногда играл там на виолончели.

Дом Колбина признан объектам культурного наследия регионального значения. Фото: Егор ИВЛЕВ

ТУТ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ

В 1911 году Василий Колбин скончался. Похоронили его на старом кладбище, где сейчас находится кинотеатр Пушкина. В свое время купец оплатил там постройку одного из приделов к церкви.

Семья распродала имущество в этой части города. В доме на Труда потом жил генерал-губернатор, заседала Челябинская городская Дума. А в ноябре 1917 года именно там приняли решение о вооруженном восстании и установлении в городе советской власти. Позже там было трамвайное ДЭПО, сменилась еще череда собственников, а сейчас дом пустует.

Дом известен не только тем, что когда-то там жил Колбин. Фото: Егор ИВЛЕВ

− Когда на экскурсиях я рассказываю про Василия Михайловича, люди все время говорят: «Почему улица Труда у нас до сих пор не переименована в честь Колбина?»

Среди современных построек дом Колбина выглядит странно. Фото: Егор ИВЛЕВ

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