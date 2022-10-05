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Общество5 октября 2022 14:58

В Курганской области откроют исторический комплекс «Казачья усадьба»

Она станет частью этнической деревни для туристов
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Усадьба находится в Белозерском округе. Фото: Губернатор Курганской области

Усадьба находится в Белозерском округе. Фото: Губернатор Курганской области

В Курганской области готовится к открытию историко-этнографический комплекс «Казачья усадьба». Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. По словам главы области, усадьба станет частью этнодеревни в Белозерском округе, внутри которой уже восстановили святилище Савин и курган Гагарье.

Фото: Губернатор Курганской области

Фото: Губернатор Курганской области

Внутри усадьбы вся мебель, посуда и интерьер соответствует жизни и быту казаков. Чтобы людям было удобнее добираться до места, сейчас власти ремонтируют дороги, которые связывают туристические точки. В следующем году доделают дорогу, идущую на Савин, а также федеральную трассу «Иртыш» в сторону Борового.

Что касается реконструкции исторических объектов, то усадьба – далеко не последняя в этом списке. Шумков обещает, что в ближайшие годы власти восстановят еще несколько.

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