В Кургане не будет новых украшений к Новому году: деньги потратят на снаряжение для мобилизованных

Со складов достанут прошлогодние гирлянды. Фото: Правительство Курганской области

В Курганской области не будут приобретать новые украшения к празднованию нового 2023 года. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков. Средства, которые должны были пойти на гирлянды, арт-объекты и ледовые городки, потратят на покупку экипировки для мобилизованных.

По словам Вадима Шумкова, снаряжение для мобилизованных приобретают уже сейчас. Губернатор добавил, что полностью от празднования Нового года не отказываются.

— Украшения муниципалитетов к Новому году будут осуществляться тем, что приобретено в предыдущие годы, — заявил глава региона. — Спасибо всем, кто понимает и поддерживает.

Добавим, по данным портала госзакупок, в прошлом году в Кургане потратили 3 млн рублей на «изделия для создания уникальной атмосферы в преддверии ключевого события зимы» — светящиеся арт-объекты. Еще на 700 тыс. рублей купили новогодние гирлянды. А в строительство ледового городка и украшение елей на курганской Центральной площади вложили 9,8 млн рублей.

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