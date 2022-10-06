«У меня просто половины машины нет»: в Челябинске автокран с киоском рухнул на машины и ЛЭП

Последствия ЧП. Фото: Константин Басманов, Чёрное&Белое Челябинск/vk.com

В ночь на четверг, 6 сентября, в Челябинске напротив дома № 24 по улице Салавата Юлаева рухнул автокран. В темное время суток он устанавливал киоск возле дороги, в какой-то момент ларек потянул его вниз. Очевидцы успели снять происшествие на видео и разместить в соцсетях.

Подъемник на базе автомобиля «Урал» встал на дыбы — перевесил подвешенный к крюку груз. Стрела крана зацепила провода, те заискрились, а рамой и опорами «Урал» угодил в припаркованные рядом автомобили. Сработала сигнализация. К счастью, людей внутри не было.

Фото: Яна Даутова

Как сообщили КП-Челябинск владельцы пострадавших машин, автокраном придавило две отечественные легковушки — «семерка» и «десятка».

— Проснулась от того что сработала сигнализация, выглянула в окно увидела картину прекрасную: кран лежит на моей машине, — рассказала владелица одного из автомобилей Яна. — У меня просто половины машины не оказалось из-за этих предпринимателей. Восстановлению не подлежит.

Фото: Яна Даутова

По ее словам, на место приезжали машины ГИБДД, затем участковый составил протокол. Позже челябинка сообщила, что виновное лицо уже выплатило ей компенсацию.

— Везде же кричат о поддержке малого бизнеса. Вот она, по ночам, — иронизируют в комментариях в паблике «Черное&Белое Челябинск».

Мы спросили администрацию Курчатовского района, согласована ли установка киоска. Там ответили, что сотрудники отдела экономики и торговли уже выезжали на место, и дали контакт ответственного человека. Но он не берет трубку.

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