«За Россию!»: как в Челябинске во время крещенских купаний смывали грехи и прогоняли тяжелый год

Купания в городе проходят на трех водоемах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске сотни верующих собрались у прорубей, чтобы традиционно окунуться в холодную воду в честь Крещения Господня. КП-Челябинск побывала на службе в храме «Утоли моя печали» и возле уральской иордани, где люди под общей ликование окунаются в ледяную воду.

В храме идет служба. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первое, что бросается в глаза при приближении к храму – увеличенное по сравнению с прошлым годом число полицейских патрулей и усиленный досмотр. Неподалеку от проруби сотрудники проверяют посетителей на наличие оружия и средств самообороны, обыскивают людей с металлоискателем и досматривают сумки.

Охрана в этом году особенно серьезная. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В храме идет богослужение. Верующие молятся и крестятся под звонкое церковное пение. Мужчина у входа держит в руках шапку и переминается с ноги на ногу. В разговоре признается, что такую службу посещает впервые.

–На службе в храме никогда не был. В прошлом году еще понял, что чуть иначе к жизни относиться надо, поэтому решил – иду зимой в храм 100%, – рассказывает Алексей.

В подвале разливают воду. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Параллельно в магазине у храма торгуют тарой для воды и свечами. Самая маленькая бутылка стоит 20 рублей, самая большая – 70 рублей. Около полуночи в лавке от желающих отбоя нет, потом народный поток стихает. В подвальном помещении под храмом тем временем наливают освященную воду.

– Основной поток людей за водой пойдет около 3-х – когда служба закончится, а пока совсем мало народу, – рассказывает волонтер храма, пока заполняет водой бутылку.

Купель освещает огромная лампа.

Самое интересное разворачивается на озере. Там заныривают в ледяную прорубь люди. Кажется, что основная их масса – жилистые парни лет 20 – 30. Все они после холодной воды машут головой и одним словом рассказывают о впечатлениях.

– З…..сь, – отзывается первый.

– Очень холодно, – спорит второй.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Третий парень с несколькими татуировками на груди и руках перед нырянием громко кричит, чуть топчется на месте и мчится в воду. Один, два, три нырка бегом и... в теплую палатку, где переодеваются купающиеся.

– Ныряю за Россию! Прошлый год сложный был, этот еще сложнее будет, поэтому надо грехи снять, – с улыбкой говорит парень.

Многие приходят с детьми. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Есть и девушки. От совсем молодых красоток с изящными формами до крупных и возрастных женщин. На все вопросы отвечают так же коротко и односложно как мужчины.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вижу пару девчонок, которые отдаляются от проруби так и не искупавшись.

–Мне 22, подруге – 23. Пришли первый раз на такие купания. В церкви красиво, приятно. У купели не так. Посмотрели, решили не нырять, – рассказываю о первых впечатлениях девушки.

На вопрос о цели ныряния горожане отвечают одинаково, вне зависимости от пола и возраста. Сегодня люди собрались у холодной воды, если верить их словам, за тем, чтобы смыть грехи и обновленными отправиться в следующий, уже 2023 год.

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