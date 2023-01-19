В Челябинске построят лабораторию для исследования новых инфекций за полмиллиарда рублей

Регион вошел в федеральный проект "Санитарный щит". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Ленинском районе Челябинска – на территории горбольницы №9 – построят микробиологическую лабораторию, где будут расшифровывать инфекционные заболевания (в том числе новые) для того, чтобы в дальнейшем разработать вакцину. Об этом сегодня, 19 января, на публичных слушаниях в Доме архитектора рассказала главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области» Наталья Валеуллина.

— Челябинская область вошла в федеральный проект «Санитарный щит», который предполагает строительство микробиологических лабораторий высокой степени биологической безопасности во всей стране на пяти территориях, — сообщила Наталья Валеуллина. — Главная задача лаборатории – быстрое реагирование и расшифровка инфекционных заболеваний, даже неизвестных. Федеральный проект был принят на основании послания президента России Владимира Путина в 2021 году – обеспечить биологическую безопасность населения нашей страны. Задача лаборатории в течение четырех часов проводить расшифровку возбудителей инфекционных заболеваний, чтобы научно-исследовательские институты в течение четырех дней могли создать новую тест-систему и в течение четырех месяцев выработать вакцину на основании наших исследований.

Лабораторию построят на территории ГКБ №9 в Ленинском районе. Фото: Google maps

Изначально здание объемом инвестиций 500 млн рублей хотели построить на Елькина, 73. Но проект не прошел по противопожарным нормам строительства. В корпусе на Елькина будет работать санитарно-гигиеническая лаборатория, где будут проводиться исследования биологических сред на тяжелые металлы.

— В этом году нам был предложен участок 5-6 тыс. кв. м. на территории горбольницы №9 на Электровозной 5-й. Мы получили от минздрава и самой больницы согласие на строительство. За основу будут взяты проекты, которые уже прошли госэкспертизу. Корпус будет размером 15,5 на 50 метров. На территории есть инфекционный корпус, и главврач и минздрав заинтересованы в запуске лаборатории, так как будет быстрая расшифровка инфекционных заболеваний, в том числе у детей, — говорит Наталья Валеуллина.

Она также отметила, что подобные лаборатории в городе есть, но они не отвечают современным нормам, многие находятся на первых этажах жилых домов или неподалеку от них.

— Мы будем проводить более углубленное исследование секвенирование, когда на уровне генома будет определяться идентичность микроорганизмов. В этом году мы получили секвенатор. Для прохождения госэкспертизы нам необходимо расширить перечень видов пользования территории, в том числе потому что одна из методик – исследование на мышах, что требуется предусмотреть, — сообщила Наталья Валеуллина.

Депутаты гордумы уточнили, что действительно не хотели, чтобы на Елькина содержали животных. Но строительство лаборатории на территории горбольницы №9 депутаты поддержали, уточнив, что подготовят рекомендации для расширения разрешенных видов деятельности на этой территории.

Программа «Санитарный щит» рассчитана на 2022-2024 год, в этом году лабораторию будут проектировать, а в 2024 – строить. Объем инвестиций – 500 млн рублей.

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