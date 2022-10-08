Стилист из Челябинска переделала 4 старых вещи, которые мы с вами просто бы выбросили

Ольга дарит вторую жизнь не только вещам клиентов, но и своим. Фото: из архива Ольги Тепляковой

Представим ситуацию: перебираешь гардероб, находишь там когда-то любимую вещь и хочешь носить ее снова, но — в таком сейчас никто не ходит. И убираешь обратно в надежде, что когда-нибудь мода вернется, а ты не потеряешь форму. Знакомо? Итог этой вещицы уже известен: вы никогда ее не наденете, только если не решитесь на переделку. О том, как одежда получает второй шанс и любая ли вещь этого стоит, поговорили с челябинским стилистом Ольгой Тепляковой.

— Ольга, кажется, совсем недавно переделка одежды была чем-то постыдным. Мол, занимаешься этим, потому что нет денег на новую вещь. Теперь все по-другому?

— Да, сейчас на планете переизбыток вещей, и многие задумываются о меньшем потреблении одежды. Огромное ее количество уже произведено, и она может служить и служить. Поэтому за последние годы активно развивается тренд на апсайклинг вещей.

Это делается не от нехватки средств на новые вещи, а благодаря осознанному потреблению. Это даже круто и приветствуется! Переделка вещей — это увлекательно: нужно что-то придумывать, чтобы получить новое из старого. Под переделкой я подразумеваю превращение неактуальной вещи в актуальную нынешнему времени.

Слева пиджак с рукавом-сборкой, а справа - исправленный, с прямым. Фото: из архива Ольги Тепляковой

Так как я работаю стилистом, самая первое, что мы делаем с новым клиентом — разбираем его гардероб. Вот на нем мы и определяем вещи, которые будут переделываться. Когда я стала такое предлагать вместо того, чтобы отдать кому-то или выбросить, то ни один не отказал: наоборот, все были очень рады.

— Какие вещи попадают к вам на переделку?

— Первая категория - это одежда неактуальной длины. Часто бывает, что вещь хорошая, но длина не та. Например, сейчас актуально мини, а у нас юбка до колен: в отличном состоянии, хорошего цвета. Ее можно просто укоротить.

Или жакет хорошего силуэта, но коротковат — до самой полной части бедра. Его можно укоротить и сделать актуальную модель выше талии. А кюлоты можно превратить в шорты или бермуды, как любые не слишком узкие брюки.

Длина пиджака расширяла бёдра, поэтому Ольга укоротила жакет прям по талию. Фото: из архива Ольги Тепляковой

Во-вторых, попадают в руки вещи с неактуальными деталями. Например, платье-футболка с капюшоном. И если бы не капюшон, который переводит платье исключительно в спортивный вариант, его можно было бы носить в огромном количестве комплектов.

Хорошо хоть капюшон легко удалить и сделать из его ткани футболочный ворот. Как и детали в виде бусин, пришитых планок или пуговиц. Все эти элементы легко убрать, и вещь станет современной.

Ну а третья — это неактуальные детали кроя, чаще всего рукава. Они выдают время, когда изделие пошили. Поэтому я делаю изделия совсем без рукавов, как майку, что сейчас тоже актуально.

— А все ли вещи можно спасти?

— Конечно, не все. Проще, когда нужно убрать или отрезать, чем добавить. Например, если жакет с короткими рукавами, то удлинить их не получится — можно сделать только жилет. Не получится и кардинально поменять силуэт, так что если он изначально неактуальный, переделывать нет смысла.

А вот вещи классического кроя и брендовые, чаще всего переделать можно.

— На что вы смотрите при переделке, прежде всего?

— На ценность изделия для клиента и целесообразность переделки. У меня была заказчика с чудесным чёрным платье от «Армани». Оно было дорогое, с хорошей тканью, как новое. Но с маленькими рукавчиками-фонарики.

Мало того, что они не актуальны, так ещё и придавали девушке романтичности и детскости, которые она не хотела. «Вот надеваю его, и что-то не то», — говорила она. А проблема была в рукаве.

Я предложила отрезать его и сделать платье без рукавов, оставив проймы как у майки. Это было не сложно, а платье стало очень актуальным, и его можно носить ещё много лет.

Также смотрю, есть ли шанс у вещи на вторую жизнь. Поскольку я всегда анализирую тренды, то знаю, какие ткани опять войдут в моду и какие силуэты будут актуальны.

— Насколько переделка одежды это объемная работа?

— Очень по-разному. Однажды делала шорты из брюк из экокожи, и вся суть работы заключалась в том, чтобы просто отрезать штанину. А в другой раз делала из красивой зеленой куртки — жилет. Поскольку рукава были узковаты и ¾, эта работа заняла продолжительное время. Работа с верхней одеждой самая сложная.

Старые джинсы послужили материалом для "цветочного" аксессуара. Фото: из архива Ольги Тепляковой

Какие-то работы можно выполнить самому, для каких-то не обойтись без ателье. Причём иногда ателье может выполнить только тот список работ, который указан в прайсе. Поэтому если хочется сшить из старых джинс корсет или юбку, то нужно делать это самому или подключать дизайнера.

— Не дешевле ли в таком случае купить что-то новое?

— Все зависит от вещи. Если она изначально недорогая, истории у неё нет, бренда тоже и сама работа по переделке близка к ее стоимости, то, конечно, не стоит ее спасать. Но если вещь дорогая и хорошего качества, винтажная, интересная, — то несомненно.

Покупая сразу хорошую классическую вещь, её можно носить долгие годы и даже передавать по наследству. Когда разбираешься в дизайнерских вещах, то такие покупки вообще можно считать инвестициями: вещи из отличной ткани, даже вышедшие из моды, всегда можно немного переделать и дать им новую жизнь, а из совсем неподходящих вещей — сделать интересную вещь.

У платья-пиджака из маминого сундука были несовременные золотые пуговицы, подплечники и пояс на спине. Фото: из архива Ольги Тепляковой

Так что апсайклинг — это несомненный тренд: много дизайнеров делают такие вещи, и многие известные личности из мира моды в них появляются. Чем вы креативнее, тем лучше. А если ещё ваши труды спасают нашу планету — это вдвойне прекраснее.

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