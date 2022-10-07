С гимном и плакатами: в Юрюзани торжественно проводили единственного мобилизованного

Фото: Дворец Культуры г. Юрюзань/vk.com

В соцсетях набирает популярность видео, как в городе Юрюзани Челябинской области отправляют на спецоперацию единственного мобилизованного. Пышные проводы прошли во Дворце культуры.

— Несмотря на дождь и позднее время дружные Юрюзанцы собрались проводить и пожелать удачи своему мобилизованному земляку! Возвращайся скорее живым и здоровым! Удачи, наш земляк! — написали жители в паблике «Подслушано Юрюзань | НОВОЕ».

От местных предприятий и неравнодушных жителей ему передали самое необходимое, рассказал КП-Челябинск председатель городского совета депутатов Алексей Куранов.

— Это и тушенка, и сгущенка. Из снаряжения — балаклава, перчатки, коврик-пенка от нашего предприятия. Проводы были достойными, с гимном, с транспарантами. Жали руку и обнимали. Пожелания в письме выразили. Все люди переживают, относятся с душой к наши защитникам.

Несмотря на то, что проводы организовали для одного человека, в целом это единственный мобилизованный из Юрюзани. Вместе с ним в пункт сбора и подготовки в Катав-Ивановске должны были отправиться еще двое. Однако один отправился туда самостоятельно, а другой предоставил справку с медицинским отводом. И это уже четвертая мобилизационная отправка из Юрюзани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru