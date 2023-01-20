Сутки с мертвым ребенком в животе: жительница Кургана умерла в больнице на 7 месяце беременности

Перед Новым годом ей сделали кесарево сечение, а на Рождество она умерла. Фото: Предоставлено "Комсомолке", Виктор Гусейнов

Ксении Галяминой было 25 лет. Вместе с мужем она ждала первенца, шел седьмой месяц беременности. А еще, вместе со всей страной, ждала Нового года. Но 28 декабря девушка почувствовала боль в горле, у нее упало давление. Потом скорая, родильный дом, оттуда в инфекционную больницу. В канун Нового Года ей сделали кесарево сечение – извлекли уже умершего ребенка. А 7 января, в Рождество, умерла Ксения.

КП-Челябинск пообщались с сестрой Ксении и узнали шокирующие подробности истории девушки, которая скончалась в больничной палате.

«Она наша звездочка! … Была»

Сейчас страница Ксении в ВКонтакте удалена. Но в сохраненной копии страницы у нее навсегда остался жизнеутверждающий статус «живем один раз». Такой, как рассказывает сестра девушки Виктория, она и была – оптимистичной, веселой и эмоциональной.

– Она наша звездочка! … Была. Работала официанткой, потом продавцом-кассиром в магазине, вышла в декрет. С мужем они долго ждали этого ребенка, долго не могли зачать, и к беременности она относилась очень ответственно, – рассказала КП-Челябинск сестра Ксении Виктория.

28 декабря Ксения почувствовала недомогание, заболело горло, упало давление. Пришлось вызывать скорую помощь. Врачи покачали головой и забрали девушку в родильный дом. Там ее осмотрел гинеколог. Сделали УЗИ, которое показало – ребенок в норме.

«Она шептала нам жалобы и плакала»

Как рассказывает сестра Ксении, в роддоме не оказалось врача-терапевта. Поэтому беременную девушку направили в Курганскую больницу №2. Там ее осмотрели и послали в инфекционную больницу.

– Когда такое было, чтобы беременных отправляли в инфекционку? Там она пролежала 3 дня, никакого лечения ей не оказывалось. В боксе она была одна, шептала нам жалобы и плакала, – со слезами в голосе делится Виктория.

Родные запомнят Ксению доброй и жизнерадостной. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Состояние девушки стремительно ухудшалось. Она начала задыхаться, не смогла разговаривать, только писала сообщения. А потом и вовсе перестала выходить на связь с родственниками. Оказалось, что Ксения впала в кому. Как позднее сообщили родственникам, в больнице ей ввели препарат, на который началась аллергическая реакция. 30 декабря врачи собирают консилиум и принимают решение делать 31 декабря кесарево сечение.

– По заключению патологоанатома, у Ксении начался сепсис – заражение крови. Целые сутки в ней был мертвый плод. Потом у нее было тяжелое, но стабильное состояние. Держалась температура 41 градус, – плача говорит сестра погибшей.

По словам родственников, им о состоянии Ксении никто не сообщил. Ни о каких праздниках речи и не шло. Пока страна под бой курантов пила шампанское, родные впавшей в кому пациентки думали только о состоянии родной «звездочки» и ее ребенка. Своими силами они узнали, что Ксения лежит в больнице №2. Но о том, что 2 января у больной начали отказывать почки, а ее организм отвергает лечение, как и о полном поражении легких из-за пневмонии, они услышали только 6 января. Позвонил неравнодушный знакомый работник больницы и предупредил – семье нужно готовиться к худшему, состояние критическое. 7 января, в Рождество, Ксении Галяминой не стало.

Родственники уверены, что Ксению и ее ребенка можно было спасти. Не переводить ее из больницы в больницу, контролировать состояние ее и плода. Относиться к ней не как к очередному пациенту, а как к человеку. И они намерены добиться справедливости. Родные наняли адвоката, написали заявление в Следственный комитет и полицию. Кошмар, который произошел с Ксенией повторяться больше не должен.

«От вакцинации пациентка отказалась»

О произошедшей трагедии сестра и тетя Ксении Галяминой написали в курганских группах. В комментариях под постом в «Инцидент Курган» им ответила пресс-служба Департамента здравоохранения Курганской области.

– В настоящее время проводится проверка по данному факту. По предварительным данным установлено, что пациентка наблюдалась в женской консультации Курганской областной больницы №2, ей была предложена вакцинация от гриппа, проведена беседа о необходимости вакцинирования. От вакцинации пациентка отказалась, имеется информированный отказ за подписью пациентки, – сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, Ксения заболела 21 декабря, а потом неделю лечилась самостоятельно. Противовирусную терапию якобы не проходила. Осмотр в роддоме и переезд в инфекционную больницу в департаменте подтверждают.

– На фоне проводимого лечения имело место ухудшение общего состояния, в связи с чем на реанимобиле пациентка переведена в отделение реанимации Курганской областной больницы №2, где проводилась интенсивная терапия, – рассказали в Департаменте здравоохранения.

Консультации о тактике лечения курганским врачам оказал главный акушер-гинеколог УрФО и Федеральный центр акушерства-гинекологии им. Кулакова В.И. Но все тщетно.

Мы запросили комментарий в Следственном комитете Курганской области, ответ обещали предоставить в «установленные законом сроки».

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